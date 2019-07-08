德州廠污染遭罰50億元 台塑：非終判無法評論

（中央社記者韋樞台北8日電）媒體今天報導台塑美國德州廠排放污染罰約新台幣50億元。台塑公司表示，聯邦法院認定違反聯邦「淨水法」，但報導所提為審理法官意見書而非終判，全案審理中，台塑不評論。

台塑轉投資位於美國德州的台塑美國最新傳出，遭美國聯邦法院已認定造成污染，恐面臨約新台幣約50億元的罰款。

台塑公司指出，媒體報導「台塑德州廠遭認定排放污染」，內容提及台塑美國公司德州廠遭環保人員指控排放塑膠粒，聯邦法院認定違反聯邦「淨水法」。台塑公司認為媒體報導僅是審理法官的意見書，並非最終判決，由於全案還在法院審理中，台塑不便發表評論。

台塑公司前幾年已規劃擴大美國德州廠的生產規模，同時發揮頁岩氣的低成本優勢，德州廠正進行年產120萬公噸乙烯的乙烷裂解廠、40萬公噸低密度聚乙烯（LDPE）和25萬公噸聚丙烯（PP）等擴建工程；其中LDPE廠和乙烷裂解廠從今年第2季起陸續完工投產，未來會挹注獲利。

台塑公司看好今年台塑美國公司的稅前獲利會超過去年的10億美元，主要是美國的企業所得稅率從過去的35%降到20%，且德州廠擴建工程陸續從下半年開出。（編輯：蘇志宗）1080708