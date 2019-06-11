台塑越南河靜鋼廠遭控污染 居民跨國求償1.4億

「無良台塑污染海洋，越南人民跨海訴訟 」記者會，11日在台北地院門口舉行，越南中部近8000居民，跨海控告24名鋼鐵廠股東、董事。阮姓漁夫指出，污染事件讓他無法再捕魚，最後以低價賣掉討生活的船隻及漁具。中央社記者劉世怡攝 108年6月11日

（中央社記者劉世怡台北11日電）越南中部近8000居民認為台塑集團投資的河靜鋼鐵廠造成海洋污染，捕魚及製鹽產業受損，嚴重影響生活。今天跨國遞狀控告24名鋼鐵廠股東、董事，求償新台幣1億4027萬多元。

提告律師張譽尹律師說，之前參與RCA訴訟向美國無線電公司等提告求償，對於先進國家跨國投資設廠污染弱勢國家行為，感到不恥，但這次卻是台灣的台塑集團去越南重現污染行為，他身為台灣人，深感羞恥。

台塑受害者正義會、天主教新竹教區越南移工移民辦公室、環境法律人協會、環境保障基金會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等民間團體，今天為這件海洋污染案的7875名受害者，在台灣台北地方法院提起民事損害賠償訴訟，控告台塑集團、中鋼集團、日本JFE鋼鐵集團以及共同投資的越南河靜鋼鐵公司其全體董事，請求賠償越南受害人新台幣1億4027萬多元。

一名阮姓漁夫在這場提告記者會指出，污染事件讓他無法再捕魚，最後以低價賣掉討生活的船隻及漁具。雖然他擔心越南政府可能迫害，但他還是得出來替自己及其他受害人出聲。

環境保障基金會等團體發出聯合新聞稿指出，海洋污染事件，台塑集團雖已對外承認並支付越南政府5億美元補償金，但台塑集團並未向當地居民協調賠償，且越南政府只給部分受害人每人新台幣2萬元，當地有更多居民因長期無法工作而沒有收入，所以決定跨國提起訴訟。（編輯：屈享平）1080611

「無良台塑污染海洋，越南人民跨海訴訟 」記者會，11日在台北地院門口舉行，要求台塑集團負起企業社會責任，還給人民一個乾淨無污染的海洋。中央社記者謝佳璋攝 108年6月11日