動物實驗證實 PM2.5恐影響胎兒腦部發育

一項最新動物實驗證實，PM2.5不只危害健康，還可能禍及下一代。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北22日電）PM2.5不只危害健康，還可能禍及下一代，一項最新動物實驗證實，懷孕母鼠吸入含有害物質的PM2.5，恐影響腹中胎兒腦部發育，且重工業的危害比石化廠、火力發電廠更大。

近年從「紫爆」到「紅害」，空氣污染的問題漸漸受到各界重視，比髮絲還要細小的細懸浮微粒（PM2.5）往往成為空污嚴重與否的關鍵指標之一。

中原大學生物科技系副教授招名威告訴中央社記者，由於成人大腦有「血腦障壁」阻擋外來有害物質，PM2.5很難長驅直入到腦部，因此目前已知PM2.5的危害很少和腦部有直接關係。

不過，在媽媽肚子裡的胎兒，腦部有一段時間是沒有血腦障壁保護的，近年有研究顯示，媽媽懷孕時吸入的PM2.5，可能通過血液、胎盤進入羊水中，使羊水裡產生發炎反應，恐影響寶寶腦部發育。

招名威說，為了解懷孕婦女暴露PM2.5對腹中寶寶的影響，中原大學研究團隊耗時2年多，蒐集高雄小港地區、台中龍井地區、雲林麥寮地區等3處的空氣，並進行動物實驗。

他解釋，每個地方的PM2.5成分均不同，例如汽機車重金屬含量較高，對神經影響較大；火力發電廠則是硫化物、氮化物濃度高，恐增加肺腺癌機會，顯示不同地點、不同方式產生的PM2.5，對於寶寶的健康也可能有不同程度的危害。

研究團隊讓母鼠從懷孕開始就吸特定地區的空氣，直到出生小鼠出生前一天，將小鼠的大腦取出，分析神經細胞活性、發育能力以及大腦的海馬迴活性，和一般小鼠進行比對。

另一組在同樣環境下成長的小鼠則是順利出生、長大，再和一般小鼠一起進行記憶力訓練，例如跑迷宮、游泳、物體辨識等活動。

招名威指出，高雄小港地區是重工業聚集地，研究團隊分析該地空氣的成分，發現PM2.5裡有害物質種類相當多，不只有大量重金屬、硫化物、氮化物，還有會致癌的「苯環類化合物」。

吸這個地區空氣長大的小鼠腦部，相較於一般小鼠，神經發育遲緩約30至40%；小鼠出生以後，記憶力、學習力也明顯比一般小鼠差，同樣的迷宮需要2倍的時間才能抵達。

至於台中龍井地區是火力發電廠據點，PM2.5裡的重金屬雖然較少，但硫化物、氮化物、苯環類化合物卻比較多，對小鼠的神經系統影響雖然較少，但出生後記憶力、學習力均比一般小鼠延緩10%；值得注意的是，母鼠懷孕過程中，體重明顯變輕，顯示此處PM2.5對母鼠健康也有一定影響。

台塑六輕石化廠所在的雲林麥寮地區，近年空污問題也屢屢引發爭議。研究團隊分析該處空氣發現，PM2.5成分以塑化劑最多，其次是重金屬、硫化物、氮化物、苯環類化合物等，特別的是更驗出濃度較高的細菌。

動物實驗發現，塑化劑不僅使得母鼠內分泌失調，小鼠的大腦和一般小鼠長得不太一樣，出生後記憶力、學習力也落後10至20%。

整體來看，高雄小港地區的空污對於小鼠的腦部神經發育影響最大，台中龍井地區、雲林麥寮地區對於小鼠影響雖然比較輕微，但對於母鼠的健康影響較大。

研究成果已於民國106年刊登在環境毒理學（Environmental toxicology），預計今年初將再獲得「科學報告」（Scientific report）刊登。

招名威說，未來將進一步分析其他地方的PM2.5，尤其和中國大陸比較近的金門，將深入分析除重金屬等有害物質以外，是否吸附細菌等不良物質，提供給相關單位作為政策參考。

招名威也建議，當空污較嚴重、環保署公布的空氣品質指標（AQI）超過100應避免外出，若必須外出則應配戴有認證、防護係數較高的口罩，回家以後務必洗手、洗臉，減少PM2.5吸附在身上的風險，並且開空氣清淨機降低PM2.5危害。（編輯：黃于）1080122