味全龍8/17斗六開訓 川崎宗則有機會兼任球員

味全龍新秀加盟記者會11日在台北舉行，選秀狀元劉基鴻等人正式加盟。總教練葉君璋（左）會中介紹擔任客座教練的日本籍前大聯盟球星川崎宗則（右）。中央社記者吳家昇攝 108年7月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）味全龍隊今天舉辦新秀加盟記者會，並公布完整教練團陣容，將在8月17日在斗六棒球場開訓，有豐富美職經驗的客座教練川崎宗則，也有機會兼任球員。

川崎宗則將擔任味全龍客座教練，今天也到記者會現場用簡單中文打招呼。總教練葉君璋表示：「川崎是剛退役下來的選手，希望他除了協助教練傳達經驗，也可以持續比賽，讓年輕球員可看到他的態度，對比賽的處理方式是怎麼樣。」

味全龍領隊吳德威表示，對於川崎宗則是否繼續擔任球員，會尊重他本人的意願，川崎也表達狀況沒有問題，隨時都可以測試。吳德威指出，教球有2種，一種是站著教導球員，還有一種是打給選手看，球隊也很重視內野守備這一塊。

除了川崎宗則和之前已公布的教練張泰山、黃煚隆，教練團還有守備教練陳志偉、投手教練郭勝安、體能教練邱世杰；以及曾在統一獅擔任教練的打擊教練安德魯（Thomas Andrew Nieto），與華盛頓國民系統跑壘教練塞曼（Gary Thurman）。

葉君璋表示：「安德魯過去有當過客座教練，會比較了解台灣球員習性，未來整個球隊練球的運作、系統都由他來負責；至於跑壘教練塞曼，由於台灣跑壘比較弱一點，希望借重他的經驗，春訓可以給更多協助。」

教練團及球員陣容成軍後，葉君璋擬定了下半年度的訓練計畫，球隊將於8月17日在斗六棒球場正式開訓；並於10月底與古巴國家隊、11月初與澳洲職棒阿德雷德鯊魚打交流賽，也有在接觸日職、韓職球隊。

至於年底的冬季聯盟，吳德威表示，中職聯盟方面尚未確認，主要是怕球隊強度不夠，不過他說：「會努力補強到聯盟滿意。」（編輯：張雅淨）1080711