味全龍主場天母嘉義也是選項 不排除雙主場

中華職棒味全龍隊今年選秀狀元劉基鴻（中）11日正式加盟，領隊吳德威（左起）、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、球隊總教練葉君璋（右起）及前龍將陽介仁等人見證。中央社記者吳家昇攝 108年7月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）味全龍確定會投標澄清湖棒球場，作為主場選項之一，不過領隊吳德威今天表示，天母、嘉義市棒球場也都有可能，並希望縮短OT年限，未來不排除採用雙主場。

高雄市運動發展局局長程紹同昨天在臉書發文表示，味全龍確定選擇澄清湖棒球場作為主場。不過味全龍之後馬上回應，已啟動澄清湖球場作為主場的可行性評估，並擬參與球場委外經營的公開流程，但也同步針對其他棒球場進行評估。

味全龍領隊吳德威今天表示，除澄清湖棒球場外，天母、嘉義市球場都在選項內，之前提過的新竹棒球場，他說：「新竹改建的時間可能會趕不上我們一軍的時間，因為都還在進行拆除，但一直有保持聯絡。」

吳德威指出，天母棒球場部分，希望會有標案出來，現在有跟台北市副市長蔡炳坤進行溝通；至於嘉義市棒球場，嘉義市長黃敏惠相當熱情，今年也會有預算整修球場，所以都有保持聯絡。

雖然球場OT年限基本上都是10年，但吳德威指出，在想有沒有其他結合方式，可以把年限縮短一點，不排除之後採用雙主場方式，等新竹球場、大巨蛋蓋好之後，可以達到最大利益。（編輯：張雅淨）1080711