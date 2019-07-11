更多編輯台推薦新聞：
狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄

狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄

反送中引社會動盪 香港商業地位面臨不確定
兩岸

反送中引社會動盪 香港商業地位面臨不確定

李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳
娛樂

李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
外交突破 總統於紐約辦事處會見友邦聯合國代表
首頁 / 重點新聞
新聞專題
味全龍重返中職
職棒球隊味全龍解散20年後重返中職，葉君璋、張泰山、黃煚隆分別接總教練、打擊教練與守備教練職務。中職5月13日通過味全龍隊加盟審核，成為中職第5隊，7月參加中職選秀，2020年打二軍，2021年正式一軍亮相。
味全龍重返中職
新聞專題
味全龍重返中職1/8

狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄[影]

最新更新：2019/07/11 19:35
中華職棒味全龍隊新秀加盟記者會11日在台北舉行，今年選秀狀元、「小張泰山」劉基鴻（右）正式加盟，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（左）並為劉基鴻戴上隊帽。中央社記者吳家昇攝　108年7月11日
中華職棒味全龍隊新秀加盟記者會11日在台北舉行，今年選秀狀元、「小張泰山」劉基鴻（右）正式加盟，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（左）並為劉基鴻戴上隊帽。中央社記者吳家昇攝　108年7月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）味全龍隊今天舉辦新秀加盟記者會，包括狀元劉基鴻在內共8名球員加盟，劉基鴻以簽約金590萬元加入龍隊，刷新中職野手紀錄。他表示明年先在二軍累積經驗，希望適應職棒投手。

來自平鎮高中的三游砲劉基鴻，打擊具爆發力、擊球點好，攻守俱佳，樣板為退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山。劉基鴻為這次中華職棒季中選秀狀元，僅經過10天，味全龍就確定以590萬元簽下，另有20萬元訓練費。

劉基鴻的590萬元簽約金刷新中職野手新秀紀錄，原紀錄為統一獅蘇智傑及富邦悍將戴培峰的560萬元；目前中職最高紀錄為投手蔡仲南600萬元。

月薪部分，由於明年龍隊要先在二軍打1年，劉基鴻月薪為5萬。龍隊領隊吳德威表示，等2020年上一軍，球員一軍保障月薪為10萬，這個構想是總教練葉君璋所提出，希望選手能努力往一軍努力。

今天記者會，劉基鴻從味全龍首位本土第一指名陽介仁手裡接過龍隊球帽，並由頂新三董魏應充披上球衣。另外還有朱祥麟、洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔、張皓緯等人一起加盟。

劉基鴻表示，選秀前不知道自己會在第幾輪，只有看到一些新聞，所以很緊張，選秀時在日本比賽，看直播第一個就看到自己名字，興奮到大叫。劉基鴻也說：「很開心能穿上這件球衣，戴培峰學長有跟我說，職棒跟高中很不一樣，要享受當狀元的壓力。」

劉基鴻指出，希望明年先在二軍累積經驗，對之後上一軍會較有幫助。對於這支新組成的球隊，劉基鴻說：「每個人都可以出來帶領，一起把球隊帶起來，也希望之後在二軍趕快適應投手。」（編輯：屈享平）1080711

味全龍新秀加盟記者會11日在台北舉行，選秀狀元劉基鴻（前排左4）等人正式加盟，新秀球員及教練團成員合體亮相。中央社記者吳家昇攝　108年7月11日
味全龍新秀加盟記者會11日在台北舉行，選秀狀元劉基鴻（前排左4）等人正式加盟，新秀球員及教練團成員合體亮相。中央社記者吳家昇攝　108年7月11日
延伸閱讀
味全想打造下個張泰山 狀元劉基鴻做自己味全龍8/17斗六開訓 川崎宗則有機會兼任球員味全龍主場選定澄清湖 領隊：確實有投標
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報