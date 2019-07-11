狀元劉基鴻590萬加盟味全龍 中職野手新紀錄[影]

中華職棒味全龍隊新秀加盟記者會11日在台北舉行，今年選秀狀元、「小張泰山」劉基鴻（右）正式加盟，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（左）並為劉基鴻戴上隊帽。中央社記者吳家昇攝 108年7月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）味全龍隊今天舉辦新秀加盟記者會，包括狀元劉基鴻在內共8名球員加盟，劉基鴻以簽約金590萬元加入龍隊，刷新中職野手紀錄。他表示明年先在二軍累積經驗，希望適應職棒投手。

來自平鎮高中的三游砲劉基鴻，打擊具爆發力、擊球點好，攻守俱佳，樣板為退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山。劉基鴻為這次中華職棒季中選秀狀元，僅經過10天，味全龍就確定以590萬元簽下，另有20萬元訓練費。

劉基鴻的590萬元簽約金刷新中職野手新秀紀錄，原紀錄為統一獅蘇智傑及富邦悍將戴培峰的560萬元；目前中職最高紀錄為投手蔡仲南600萬元。

月薪部分，由於明年龍隊要先在二軍打1年，劉基鴻月薪為5萬。龍隊領隊吳德威表示，等2020年上一軍，球員一軍保障月薪為10萬，這個構想是總教練葉君璋所提出，希望選手能努力往一軍努力。

今天記者會，劉基鴻從味全龍首位本土第一指名陽介仁手裡接過龍隊球帽，並由頂新三董魏應充披上球衣。另外還有朱祥麟、洪瑋漢、劉宇鈞、林驛騰、陳良志、李宇翔、張皓緯等人一起加盟。

劉基鴻表示，選秀前不知道自己會在第幾輪，只有看到一些新聞，所以很緊張，選秀時在日本比賽，看直播第一個就看到自己名字，興奮到大叫。劉基鴻也說：「很開心能穿上這件球衣，戴培峰學長有跟我說，職棒跟高中很不一樣，要享受當狀元的壓力。」

劉基鴻指出，希望明年先在二軍累積經驗，對之後上一軍會較有幫助。對於這支新組成的球隊，劉基鴻說：「每個人都可以出來帶領，一起把球隊帶起來，也希望之後在二軍趕快適應投手。」（編輯：屈享平）1080711