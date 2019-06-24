味全龍舊紀錄傾向延續 2021年挑戰隊史第5冠

味全龍隊24日正式完成加盟中職程序，並在台北舉行記者會，球團目前傾向能延續當年味全龍隊4冠紀錄，但一切仍需看聯盟決定。圖為頂新和德文教基金會創辦人魏應充（後中）與味全龍領隊吳德威（後左）、總教練葉君璋（後右）受訪。中央社 108年6月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日）味全龍隊今天正式完成加盟程序，成為中職第5隊。味全龍1999年解散時留下4冠紀錄，中職目前傾向讓隊史紀錄延續。換句話說，味全龍2021年進入一軍賽事，就可挑戰隊史第5冠。

中職今天召開會員大會，正式通過味全龍加盟案，味全龍正式成為中職第5隊，味全龍1999年完成3連霸後宣告解散，隊史留下4冠紀錄。

味全龍加盟中職後，1990年至1999年間在中職留下的紀錄是否延續，各界多所討論。味全龍領隊吳德威受訪時曾表示，球團傾向能延續紀錄，但一切還是看聯盟決定。

中職表示，目前對於味全龍隊的紀錄，內部討論傾向延續，主要依據在於味全龍1999年解散時，母企業體以及隊名，都與今年加盟的味全龍隊一致，但正式決議還需要再討論。

依據目前規畫，味全龍隊明年開始打中職二軍，2021年一軍亮相的第一個球季，就可挑戰隊史800轟（目前累積676轟）、1000盜（目前990盜）、團隊500勝（目前476勝），以及隊史第5冠。（編輯：屈享平）1080624