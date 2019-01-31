味全龍復活 30億食安基金可望當後盾

（中央社記者韓婷婷台北31日電）味全龍確定復出，初步規劃以「頂」字輩相關子公司為母體企業，農曆年後即會向中職申請加盟，傾向由頂新魏家出資，不會由味全出資，當年魏家捐出的30億食安基金注資是選項之一。

味全龍準備重返中職，由魏家老三魏應充主導，目前還在籌備階段，在釋出有意重返中職消息後，獲得中職及現有4個球隊的歡迎跟支持，已確定要執行這個深植魏應充心中多年的願望。

頂新集團頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋表示，目前都還在籌劃階段，包括中職加盟條件、公司的成立運作模式、資金來源以及主場、農場(球隊基地)及市場(經營規劃)都要進一步與相關人員討論，要規劃洽談的事情很多，近來一直積極進行中，預計農曆年後就會向中職遞件申請加盟，也會進一步跟外界說明。

針對主場的選擇，呼聲最高的包括台北、新竹及高雄，歐陽劭瑋透露，從經營市場角度評估，台北當然是首選，但天母球場平日不能打，大巨蛋也未完工，從球場的角度看，高雄是目前最完善、完備的，之前的2支主場球隊也離開了，新竹球場也預估要到2021年才會完工。但目前還未做最後決定。球隊基地則傾向在魏家家鄉彰化，希望能藉此促進地方繁榮。

至於公司營運模式及資金來源，歐陽劭瑋表示，規劃將以「頂」字輩的相關企業為企業母體，與其他球團一樣由企業母體投資成立新的娛樂控股公司，借用味全商標的方式經營。

歐陽劭瑋表示，目前正在現有頂新集團相關企業中篩選符合中職加盟條件的公司當母體企業，包括設立年限需超過5年，資本額新台幣5億元以上，必須是台灣設立的「股份有限公司」，同時不能有外資。

至於外界關心的資金來源，歐陽劭瑋指出，當年頂新魏家兄弟捐出的30億元食安基金目前是選項之一，錢的部份傾向由頂新魏家出資，不會是由味全出資，主要是味全體質還在恢復當中，基於公司治理及獨立運作等等考量，可能只是向味全談商標授權。

2014年頂新集團爆發油品風暴後，全台「滅頂」行動鋪天蓋地，魏家宣布捐出30億元成立食安基金與食安革新委員會，由於正在鋒頭上沒有單位敢收，因此最後在2017年魏家兄弟以「30Trust魏氏兄弟教育公益信託」為名，向主管機關申請設立，運用在社會公益關懷、飲食文化教育、食品研究發展及青年人才育成等4大領域。

魏氏兄弟公益專款後來改名為頂新和德基金，分別贊助頂新和德文教基金會、好食好事基金會及灃食飲食文化基金會。（編輯：鄭雪文）1080131