味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂

「味全龍大復活」，16日斗大的新聞標題，挑起不少龍迷既期待又矛盾的「棒球魂」，期待龍魂得以復活，卻矛盾於「頂新」的形象。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北16日電）「味全龍大復活」，斗大的新聞標題，挑起不少龍迷既期待又矛盾的「棒球魂」，期待龍魂得以復活，卻矛盾於「頂新」的形象。味全龍復活是好事，但該如何讓龍迷的心回歸，頂新面臨不少考驗。

頂新今天證實有意重回中職，讓味全龍大復活，訊息一出，隨即掀起熱議，正反兩面的聲浪都有；不過包括中職、味全龍昔日球星球星張泰山、黃平洋等人均表示「樂觀其成」，也願意回歸幫忙，也有不少球迷期待這次是來真的，讓「龍魂不滅」成真。

不少人期待著「龍象」大戰再度強勢回歸，重溫當年青春的回憶，儘管不少龍迷無法忘記當初味全龍就是在頂新手上解散，硬生生的毀掉他們心目中的「冠軍龍」，但看到味全龍有機會復活，還是難掩悸動的心情。

「到現在也是有點抵制味全，但就是受不了味全龍的呼喚，我知道很不爭氣，但就是沒法抵抗，曾經的紅，可能再度出現在我生命中的興奮」。一位龍迷在味全龍迷粉絲團臉書上寫下自己的心情，期待與矛盾的心情表露無遺。

也有龍迷給出條件：「不管是味全龍還是頂新龍，基本精神不能走味太多，例如服裝、隊員或教練都要與以前有所連結，包括黃平洋、張泰山、葉君璋這些精神領袖的延續，要有傳承、熟悉的感覺，才會有認同感，如果只是名稱而已，龍迷不會有認同感」。

味全龍是中職30年前創立時的4支元老球隊之一，隊史拿過4次總冠軍，除了中職元年就登頂封王外，1997年到1999年更在已故的徐生明總教練率領下完成3連霸，把球隊戰力及球迷數推到最高峰，但出人意料的是受到時報鷹「黑鷹事件」影響，頂新魏家在接手味全企業一年後，宣布解散龍隊，也從此背負龍迷罵名20年。

頂新集團頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋強調，會解散龍隊是有其時空背景，當時職棒簽賭環境已讓球員陷入人身安全顧慮，頂新高層無力解決，同時受到921大地震影響，味全本業嚴重虧損，只好忍痛解散。

頂新20年來在公益路上持續關懷基層棒球運動，透過旗下頂新和德文教基金會選擇從地方扎根，透過基金會長期照顧彰化永靖地區基層球隊。2007年起推動彰化地區「永靖國中棒球隊扶植工程」。2016年底推動「接棒未來」棒球公益計畫，總計公益贊助已逾1500萬元。2018年再啟動追夢工程計畫，規劃每年送3位青少棒小朋友赴日唸高中、打棒球。

中華職棒今年邁入第30個球季，但2008年爆發簽賭打假球事件後，中職從6隊減為4隊已經11年，目前國內棒球界一致希望中職能增加第5隊把餅做大，但現有的加盟門檻過高，新球隊加盟，需要先繳5.8億元，讓不少企業對加盟成軍望之卻步。

20年後的今天，「成立職棒第5隊有其必要性」，這是頂新想推動味全龍恢復的初衷，歐陽劭瑋表示，會傾聽各界聲音審慎評估，以符各界期待，也誠心誠意的請大家支持，共同促成這件好事，頂新也知道這次如果一旦決定，絕對沒有回頭路。（編輯：黃國倫）1080116