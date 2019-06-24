味全龍接觸中職釋出球員 尋找領頭羊

（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍隊今天走完加盟最後程序，會員大會後宣告正式加盟，接下來中職的選秀會，以及球員補強是重點。總教練葉君璋透露，目前接觸遭釋出球員林旺衛、劉家愷等人，盼他們任領頭羊。

味全龍隊從年初傳出消息欲加盟中華職棒，今年4月底正式遞交企劃書，5月常務理事會通過審核，今天會員大會通過後，味全龍隊正式成為中職第5隊。

味全龍隊目前教練團編制，總教練為葉君璋，打擊教練張泰山、外野守備教練黃煚隆、投手教練郭勝安、內野守備教練陳志偉，客座教練張立帆，管理為黃光永。葉君璋透露，另外還有1名體能教練，並預計補進2名外籍教練。

味全龍從零到有，球員組成是一大重點，除了7月1日的中職選秀會外，也有可能延攬被釋出的職棒球員。葉君璋說，包括林旺衛、吳宗峻、劉家愷、吳睿勝等人，以及富邦悍將隊情蒐林瑋恩都有接觸過，但要等選秀過後才會較明朗。

被葉君璋點名的球員，都曾是葉君璋任義大犀牛、富邦悍將隊總教練期間帶過的子弟兵。葉君璋表示，與這些球員與教練團彼此熟悉，也有職棒經驗，初期找他們主要希望他們扮演領頭羊角色、帶領球隊。（編輯：陳惠珍）1080624