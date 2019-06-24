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魏應充：味全龍訓練基地落腳斗六棒球場

最新更新：2019/06/24 16:56
味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會24日在台北舉行，體育署長高俊雄（左起）、中職會長吳志揚、頂新和德文教基金會創辦人魏應充與雲林縣政府首席顧問張清良出席與會。中央社　108年6月24日
味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會24日在台北舉行，體育署長高俊雄（左起）、中職會長吳志揚、頂新和德文教基金會創辦人魏應充與雲林縣政府首席顧問張清良出席與會。中央社　108年6月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍隊走完加盟中職最後一步，會員大會今天通過加盟案，味全龍正式成為第5隊。頂新和德文教基金會創辦人魏應充直呼：「龍魂不滅」，也公布味全訓練基地落腳斗六棒球場。

味全龍隊從年初傳出消息欲加盟中華職棒，今年4月底正式遞交企劃書，5月常務理事會通過審核，今天會員大會通過後，味全龍隊正式完成加盟程序。

今天會員大會後召開味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會，魏應充表示：「很榮幸能在台灣運動史上留名，在今天成為台灣棒球歷史性的一刻，期盼未來台灣的棒球能夠在世界發光發熱。」

魏應充提到，棒球是非常好的運動娛樂經濟，希望味全龍的投入可以帶動台灣的棒球運動，更直呼：「要傳承、讓龍魂不滅」。

魏應充也正式宣布，味全龍的訓練基地確定落腳在雲林的斗六棒球場，至於未來的主場和球隊經營團隊，目前都在積極作業中，「各位都是促成台灣棒球發展重要的推手，希望大家一起努力」。（編輯：陳惠珍）1080624

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