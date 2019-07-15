林俊易19歲首登大賽就奪冠 美羽賽男單封王[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）台灣羽毛球新希望，就讀台北市立大學一年級的19歲好手林俊易今天拿下美國羽球公開賽男子單打冠軍，這是他生涯第一場大比賽就以黑馬之姿竄出。

在教練眼中，林俊易是來自屏東的「古意」（樸實單純）孩子，這次到美國比賽，原本設定很單純「16強就達標」。這是林俊易生涯第一場「超級300系列」等級賽，成績出乎意料，一路從資格賽闖進決賽。

在南加州僑胞的喊聲支持下，台灣菜鳥林俊易今天在冠軍賽對上28歲的泰國老將，以21比10、21比13壓倒性的比數獲勝。

教練黃博翊說，林俊易年紀輕，國際比賽的經驗較少，但是一個「適應速度很快」的選手，遇到這個上千觀眾的大場面，還是會緊張，但他很快就調整好心情，進入狀況。

黃博翊透露，沒有預料到林俊易能打得這麼好，一場一場贏下來之後，「這幾天才趕快加訂飯店」。

林俊易奪冠之後感謝家人，也感謝中租企業贊助，與教練黃博翊的協助。

美國羽球公開賽，台灣19歲好手林俊易從資格賽一路殺進決賽，美西時間14日以黑馬之姿拿下冠軍。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年7月15日

首次登上300等級比賽就奪冠，林俊易除了臨場適應力佳，做足了功課更是他的奪冠秘訣。林俊易說，因為各國選手的打法都不一樣，每一個選手幾乎都沒有對戰過，所以在教練的協助下，每天看影片研究打法。

黃博翊表示，林俊易的羽球之路沒有想像中順利，但他的企圖心很強，很願意跟教練溝通，尋找進步的方法。林俊易則說，訓練上很重視身體的強度，尤其是核心肌群，盡量讓身體不要受傷。

站上第一個超級300系列賽的頒獎台，林俊易拿著1萬1250美元（約新台幣35萬元）的大型支票，他說接下來的目標是挑戰更高層級的比賽。

美國羽球公開賽屬於世界巡迴賽超級300系列，總獎金為15萬美元（約新台幣469萬元）。林俊易在男單奪冠，加上稍早在混雙奪冠的許雅晴、李哲輝，這是台灣自從2012年白驍馬女單奪冠之後，相隔7年再次在美國羽球公開賽拿下金牌。

同時，林俊易與混雙組合也追平了台灣過去隊史在2004、2010年兩度締造兩組人馬同時奪冠的紀錄。男雙稍後還有王齊麟、李洋將在冠軍戰登場。（編輯：馮昭）1080715

美國羽球公開賽，台灣19歲好手林俊易（圖左）從資格賽一路殺進決賽，美西時間14日以黑馬之姿拿下冠軍。圖為頒獎現場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年7月15日