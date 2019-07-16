颱風丹娜絲可能襲台 蘇貞昌指示各部會落實防災

（中央社記者顧荃台北16日電）輕度颱風丹娜絲將來襲，行政院長蘇貞昌今天指示災害防救辦公室邀集相關部會召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告，研判丹娜絲18日及19日影響台灣最劇，要求各部會落實防颱。

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，在今天下午增強為輕度颱風丹娜絲，預計將朝西北西移動。中央氣象局預測丹娜絲將從中南部地區登陸，最快明天中午前後就會發出陸上颱風警報。

行政院災害防救辦公室晚間透過新聞稿表示，依據中央氣象局資料顯示，輕颱丹娜絲於18日及19日影響台灣最劇，由於颱風路徑仍有不確定性影響，各級政府不可輕忽防災應變運作機制。

災防辦指出，針對颱風在海面帶來的強風長浪威脅，請農委會要求漁業電台，加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。

災防辦表示，因應陸地上強風豪雨，請中央災害業務主管機關內政部通報地方政府，對於招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固。另由於適逢大潮期間，請經濟部及內政部督促地方政府掌握都市下水道清疏、水利設施整備及河川疏浚等防災整備措施。

災防辦說，請交通部針對海岸風景區，對民眾加強宣導並進行相關警戒措施。若因天候影響空運、陸運、海運及鐵路運輸，請交通部預做疏運配套方案，並利用多元管道宣導民眾提早因應。災防辦並呼籲民眾，颱風影響期間應配合做好各項防災準備，避免前往山區、河邊及海邊活動。（編輯：鄭雪文）1080716