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金融時報：國台辦直接控制台媒 吹捧特定參選人

最新更新：2019/07/17 16:38
英國金融時報16日報導，旺旺中時媒體集團旗下記者透露，中國國台辦直接打電話下達編採指示。圖為高雄市長韓國瑜（中）15日晚間返回在高雄參加電視節目戶外開講活動。（中央社檔案照片）
英國金融時報16日報導，旺旺中時媒體集團旗下記者透露，中國國台辦直接打電話下達編採指示。圖為高雄市長韓國瑜（中）15日晚間返回在高雄參加電視節目戶外開講活動。（中央社檔案照片）

（中央社台北17日綜合外電報導）英國金融時報報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜，旗下記者更透露，中國國務院台灣事務辦公室直接打電話下達編採指示。

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝居次的前鴻海董事長郭台銘的27.730%。金融時報（Financial Times）指出，旺中集團旗下中天電視台和中國電視公司當天可謂傾全力關注韓國瑜，冷落總統蔡英文出訪友邦這件事。

英國金融時報16日報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜。（圖取自金融時報網頁）
英國金融時報16日報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜。（圖取自金融時報網頁）

報導強調，這兩家電視台近年來對韓國瑜的關注未曾間斷，對催生「韓流」、助62歲的韓國瑜「強勢回歸」功不可沒。隸屬同一集團的中國時報和中天記者皆透露，國台辦直接對他們的編輯部門下達編採指示。

一名中時記者告訴金融時報：「他們（國台辦）每天都打電話來。他們不會介入每件事，關心的主要是兩岸關係和中國相關話題。他們對報導角度有發語權，也能干涉首頁編排。」

旺中集團並未回應置評或受訪要求。

一名中天記者表示，中國政府官員會藉由向駐中台媒記者指定新聞內容和社論立場，「組織」針對中國的報導。目前已有兩家台灣報紙的記者證實此說法。（譯者：陳韻聿/核稿：徐崇哲）1080717

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