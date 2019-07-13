總統：全球自由受威脅 台灣故事須讓世界聽見

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）總統蔡英文今天在美國哥倫比亞大學演講表示，全球自由遭遇前所未有威脅，台灣一直站在民主最前線，民主轉型故事須讓世界聽見。台灣只要選擇言論自由、人權與法治，就能遠離獨裁政權。

對於香港近期爆發「反送中」抗爭，蔡總統說，香港年輕人沒有管道發聲，只好上街為民主自由拚搏，台灣人民與他們站在同一陣線。香港一國兩制經驗，表明獨裁與民主無法共存，獨裁政權只要抓住機會，就會毫不留情悶熄民主微光。

蔡總統「自由民主永續之旅」過境紐約第2天，下午赴哥倫比亞大學參加閉門座談，為時1小時，約100人參加。蔡總統發表約16分鐘演講後，與哥大政治學教授黎安友（Andrew Nathan）對談，並回答在場學生提問。

紐約本地中國社團在座談場地對街抗議，活動期間場內可隱約聽到抗議口號，但不影響座談進行。

總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。有中國抗議人士在對街喊口號（圖）表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日

蔡總統演講主要訴說台灣民主化、為全球民主轉型樹立標竿的「改變」故事。她提到，有人認為進步價值觀無法在東亞社會生根，「如今，我以台灣第一位女總統身分站在各位面前，而今年，台灣也成為亞洲第一個同婚合法的國家」。

蔡總統語畢，現場響起熱烈掌聲。

蔡總統說：「台灣在不可能的環境下成就了可能。許多人稱之為『民主奇蹟』，但我不是奇蹟的信徒，我相信的是人民意志，以及對更美好未來的願景。」

蔡總統表示，民主道路並不好走，台灣民主正遭遇21世紀所有民主國家面臨的相同挑戰，獨裁勢力的手伸進民眾日常生活，導致民眾開始自我審查，一直提心吊膽，這就是為何現在比以往更需要讓全世界聽到台灣的故事。

她說：「台海兩岸在文化與政治上的歧異日趨擴大。台灣選擇言論自由、人權及法治的每一天，都讓我們與獨裁政權漸行漸遠。」

蔡總統說，世界各國都在對抗滲透和認知戰，台灣一直站在這場戰爭的前線，有很多經驗可與世界分享，包括強化辨識及防止散播假訊息，嘗試在國家安全和言論自由間取得平衡。

蔡總統說，「暗藏算計的經濟誘惑」是民主面臨的另一挑戰。台灣經濟依賴中國市場，限縮台灣在兩岸事務的自主權，中國藉此要脅，滲透台灣社會。但台灣走出一條新路，打造有利投資環境，吸引海外台商回流，許多外商也拓展在台營運。

蔡總統強調，民主與經濟成長密不可分。民主國家團結時最強，分裂時最弱，如果沒有台灣，形同失去一個關鍵鏈結。台灣走過獨裁，現在大力吹起民主號角，自由民主的台灣，比以往更迫切需要國際社會支持。

她並引述前美國總統胡佛（Herbert Hoover）名言表示：「自由是一扇敞開的窗，而人類精神與人類尊嚴的陽光就從這扇窗傾瀉而下。」

蔡總統說：「我們面臨的挑戰可能令人卻步，但有國際社會同行，台灣會堅定不移。只要我們選擇打開自由之窗，眺望前方未來，我們就可以一起讓這縷陽光照耀全世界的每個角落。」（編輯：廖漢原）1080713