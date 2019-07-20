喜樂島聯盟組黨 首任黨魁羅仁貴：樂見蔡賴配

喜樂島聯盟政黨成立大會20日在台北舉行，並在會後舉行記者會，前台灣基督長老教會議長羅仁貴（左6）當選首任黨主席，他與當選的決策委員一同合影。左5為喜樂島聯盟總召集人郭倍宏。中央社記者吳翊寧攝 108年7月20日

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）喜樂島聯盟政黨今天成立，選出羅仁貴牧師作為黨主席。羅仁貴說，成立這個政黨並非不滿總統蔡英文，也不是要搞分裂；未來將推出10名以上的立委候選人，目前沒有考慮推出總統候選人。

對於獨派大老辜寬敏全力促成「蔡賴配」，羅仁貴表示，如果能夠蔡賴配，「應該是樂觀其成」，如果他們可以當選，也是台灣的福氣。

喜樂島聯盟政黨成立大會今天舉行，由喜樂島聯盟總召集人郭倍宏擔任大會主席，會中選出黨主席與決策委員會委員。郭倍宏在大會致詞時表示，這個政黨成立的緣由是為了反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、以台灣名義加入聯合國，使台灣成為正常化國家。

創黨黨員在大會中選出台南東門巴克禮紀念教會主任牧師羅仁貴為黨主席。他受訪時表示，喜樂島聯盟政黨將推出區域立委與不分區立委候選人，至少10席以上；細節將在決策委員會討論。

在立委選舉的部分是否有與時代力量、民進黨合作的可能，羅仁貴說，他相信可以合作。

對於是否推出總統候選人，他說，「我們現在沒有考慮」。如果提出來，可能有人認為會打壓到蔡總統，認為喜樂島聯盟政黨在破壞團結、搞分裂，這樣不太好。

媒體也問及，成立喜樂島聯盟政黨是否表示不滿蔡總統，他表示，沒這回事。喜樂島聯盟政黨希望透過提出更適合的人來參加明年立委選舉，讓不滿民進黨的人有更好的選擇。

對於獨派大老辜寬敏全力促成「蔡賴配」，羅仁貴表示，如果能夠蔡賴配，「應該是樂觀其成」，如果他們可以當選，也是台灣的福氣。至於是否支持蔡賴配，他說，如果他們的理念與喜樂島聯盟政黨相同，都會大力支持。

媒體進一步追問，明年總統大選是否會支持蔡總統，他回應表示，「我們現在還沒討論」，還需要進一步討論。

對於如何看待喜樂島聯盟政黨與民進黨的關係，羅仁貴表示，這幾年看到民進黨有一點不符合台灣人民期待，有一部分人很討厭民進黨，可能就不出來投票或是投給其他政黨，成立喜樂島聯盟政黨，至少可以拉攏這些人的支持。

喜樂島將推出自己的立委候選人，他說，未來可能民進黨會少幾席立委席次，但可能多出來喜樂島的席次，雙方可以在立法院合作。如果讓國民黨奪回立院過半席次，「那是最大的災難」。

被問到相較於時代力量，喜樂島如何吸引選民？他說，雙方各自有各自的路線要走，喜樂島聯盟會盡量拉攏「台派」，邀請加入喜樂島聯盟政黨。

羅仁貴當選黨主席後在大會致詞時強調，成立這個政黨，不是要搞破壞、搞分裂，而是希望爭取疼惜台灣的選民支持，讓他們明年在立法院奪下席次，做制衡的力量。他也宣布，由國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒擔任副主席。（編輯：林孟汝）1080720

喜樂島聯盟政黨成立大會20日在台北舉行，會後舉行記者會，當選首任黨主席的前台灣基督長老教會議長羅仁貴出席致詞。中央社記者吳翊寧攝 108年7月20日