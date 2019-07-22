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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖取自Pixabay圖庫）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品3/4

國安人員走私大量菸品 企圖混入總統車隊入境

最新更新：2019/07/22 19:28

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）有國安人員涉嫌利用總統出訪專機返台，企圖夾帶大量香菸入境，海關人員指出，9000多條香菸要分裝5個航空貨櫃，幕後若無他人協助，不可能把香菸運出管制區。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查。

不願具名的海關人員表示，這名國安人員分批訂購不同品牌香菸，並存放在桃園機場管制區內的華膳空廚免稅品倉庫內，在總統專機抵台前，9000多條香菸分裝在5個航空貨運專用貨櫃，等到總統專機降落後，這5個航空貨櫃就偽裝成從專機上卸載貨物，伺機把成箱香菸裝上等候的貨車，幸好被海關即時攔下，清點後送往私貨倉庫存放。

熟悉作業流程的人員指出，一般網路訂貨需依顧客指定班機交付給貨主，但這麼大量的香菸竟能存放在機場管制區內倉庫，懷疑有作業人員協助掩護，並依照特定班機時間，拖運到國賓門的停機坪等候，否則難以順利入境。

根據桃園機場禮遇相關規定，國賓級對象的行李免驗，由國賓對象工作人員自行處理。這次因為事前接獲密報，掌握情資，才能及時攔截9000多條香菸。（編輯：唐聲揚）1080722

地機族
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