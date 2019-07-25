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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品1/15

華航公布2014年至今專機菸品銷售量 董事長致歉

最新更新：2019/07/25 18:16
針對總統專機免稅菸品銷售事件，華航25日下午在台北分公司舉行說明會，董事長謝世謙（左）親上火線說明，並向大眾鞠躬致歉。中央社記者謝佳璋攝　108年7月25日
針對總統專機免稅菸品銷售事件，華航25日下午在台北分公司舉行說明會，董事長謝世謙（左）親上火線說明，並向大眾鞠躬致歉。中央社記者謝佳璋攝　108年7月25日

（中央社記者吳欣紜、汪淑芬台北25日電）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私菸品，華航董事長謝世謙今天為此事件造成社會紛擾鞠躬致歉，並說，如果要追究責任的話，他會完全負責，未來專機免稅品銷售將依一般客機作業。

華航今天下午4時在華航台北分公司召開記者會，針對總統專機免稅菸品銷售事件做說明，並公布2014年至今的菸品銷售數量。謝世謙在記者會一開始就鞠躬，表示他代表華航向社會大眾表達歉意。

謝世謙表示，他是董事長，要追究責任的話，他會完全負責，這是負責任的態度。

謝世謙說，華航公司歷年來都有配合政府專案任務需求，已經有20多年時間，不論專機任務還是元首級任務，都是按照指示盡力達成任務。

根據華航提供的資料，這次總統蔡英文「自由民主永續之旅」，菸品銷售數量達1萬9條，其中預購為9274條、機上購買735條。

謝世謙表示，這次的菸品案外界有些誤解，這次所有交易其實都是在飛機上完成交易，不是在國內完成，已經是屬於境外交易。

另外，有外界稱有華航高層涉入，謝世謙表示，這都不是事實，承辦人員都是一般承辦人員。

謝世謙也表示，未來專機免稅品銷售將依一般客機作業，不開放免稅菸品預購，菸品裝載數量將以旅客總人數可攜帶數量為上限，未來也將建立專機免稅品數量管控機制，確實在航機空間、載重等各項限制內進行免稅品裝載，並在機上完成交貨，不在機邊交付預購免稅商品。

法務部調查局日前獲報，有國安局人員利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗機會，私運大量香菸入境，調查局新北市調查處與海關19日組聯合查緝小組，22日查獲達196箱共9800條走私菸品。（編輯：陳清芳）1080725

根據華航提供的資料，這次總統蔡英文「自由民主永續之旅」，菸品銷售數量達1萬9條。（華航提供）
根據華航提供的資料，這次總統蔡英文「自由民主永續之旅」，菸品銷售數量達1萬9條。（華航提供）
國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私菸品，華航董事長謝世謙（左2）25日在記者會中表示，這次菸品案外界有些誤解，所有交易其實都是在飛機上完成交易，不是在國內完成，已屬於境外交易。中央社記者謝佳璋攝　108年7月25日
國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私菸品，華航董事長謝世謙（左2）25日在記者會中表示，這次菸品案外界有些誤解，所有交易其實都是在飛機上完成交易，不是在國內完成，已屬於境外交易。中央社記者謝佳璋攝　108年7月25日
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