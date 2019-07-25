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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品3/17

10次總統專機賣3.5萬條免稅菸 華航坦承未守法

最新更新：2019/07/25 19:41
中華航空公司25日下午在台北舉行記者會，說明總統專機免稅菸品銷售事件，董事長謝世謙會中表示，如果要追究責任的話，他會完全負責。中央社記者謝佳璋攝　108年7月25日
中華航空公司25日下午在台北舉行記者會，說明總統專機免稅菸品銷售事件，董事長謝世謙會中表示，如果要追究責任的話，他會完全負責。中央社記者謝佳璋攝　108年7月25日

（中央社記者汪淑芬台北25日電）華航今天公布2014年到今年共執行10次總統專機，銷售3.5萬條免稅菸，華航坦承未依菸害防制法規定，未來將不再開放總統專機預購免稅菸，且機上人員每人只能買1條免稅菸。

檢調持續偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私華航免稅菸品案，華航今天由董事長謝世謙親自召開記者會說明，陪同出席者有資深副總經理張揚、資訊管理處副總經理盧世銘、總稽核方若玲、空中商用品供應營銷處協理高淑娟。

華航並發布新聞稿，坦承華航在總統專機銷售免稅品，未依「菸害防制法」規定而開放菸品預購，並解除數量上限以方便專機人員在網路APP預購，更未能善盡義務，提醒菸品數量限制，提醒菸品數限制，航機配載空間限制，以機邊交貨方式處理，相關作業內部管控，公司將加強。

華航決定未來總專機免稅品銷售，不開放免稅菸品預購，菸品載數量以旅客總人數可攜帶數上限，未來也將建立專機免稅品數量管控機制，確實在航機空間、載重等各項限制內，進行免稅品裝載，並在機上完成交貨不在機邊交付預購免稅品。

華航也說明，免稅品銷售都有SOP作業辦法，舉凡選品、定價、折扣等都設制控制點，但專機屬於特殊包機銷售型態，目前的SOP作業辦法，主要針對如何提升品質，也提供免稅品預購專案路徑。

根據華航公布僅對總統專機的免稅品預購流程，顧客可經由華航專門針特總統專機代碼開放的網路預購，也可由華航空中商用品供應營銷處組長代為輸入訂購內容完成預購；這次總統專機國安局隨機人員，也在機上刷卡完成繳款，華膳空廚倉庫裝櫃作業由空中商用品供應營銷處資深管理師進行監督。

華航也公布了從2014到今年，共執行10次總統專機，免稅菸品銷售數量共約3.5萬條，其中以這次蔡總統「自由民主永續之旅」的1萬9條最多。

交通部要求華航應將歷年來總統專機免稅菸品銷售情形查清楚，華航說，因資料系統轉換，及依個資檔案保留期限，現在只能查到2014年以來的紀錄，已請資管處想辦法復原。（編輯：陳清芳）1080725

根據華航提供的資料，這次總統蔡英文「自由民主永續之旅」，菸品銷售數量達1萬9條。（華航提供）
根據華航提供的資料，這次總統蔡英文「自由民主永續之旅」，菸品銷售數量達1萬9條。（華航提供）
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