私菸案總統府公布懲處 總統致歉：查辦到底

總統蔡英文27日下午發表談話表示，26日以超買兩字形容這次私菸案，主要是尊重司法單位偵辦。對於引發社會質疑有無查辦決心，她強調，政府查辦到底的決心不容質疑；對於這次事件引發的弊端，做為國家領導人必須表達歉意。中央社記者徐肇昌攝 108年7月27日

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天針對特勤人員涉嫌違法私菸案件，首度向國人表達歉意。總統說，對於司法機關偵辦，下令所有政府機關單位或個人都必須配合調查，強調總統不會干預或定調偵查方向或法律適用。

針對特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府下午發布新聞稿公布第二波懲處名單，已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分。

蔡總統下午出席總統盃黑客松頒獎典禮後，對媒體公開發表談話，這也是特勤走私免稅菸品案發生後，總統第三度親上火線說明，總統日前曾為這起案件模糊出訪焦點，向辛苦的外交人員表達歉意，今天則是首度公開向國人道歉。

總統表示，昨天用「超買」兩個字形容這次事件，主要是為了尊重司法單位的偵辦，但也因為這個名詞使用，引發社會質疑政府對這次涉嫌違法私菸案件有沒有徹底查辦的決心。

總統鄭重向國人表示，對於這個案件，政府查辦到底的決心不容被質疑，政府的決心很堅定的、一定會查辦到底。

總統說，對於這一類的事件所引發的弊端，這個弊端長期在政府系統裡面，沒有早一些被發掘、被改革，作為國家領導人，她必須表達歉意。

她表示，對於這個長期的弊端，不論發生的時候在哪一個政府時代，或者歷經多少任政府，只要執政，政府會一肩扛起責任，一定會查辦到底、釐清責任，讓這類事件將來不會再發生。

總統表示，總統不會干預或定調本案偵查方向或者法律適用，這個案件一發生之後，第一時間就接受國安局長請辭、把總統府的侍衛長調任，後續也做了懲處，尤其是高階幹部懲處。

總統說，這起案件在監督管理確實有缺失，因此總統府已公布懲處名單與結果，另外一方面，也要求新任國安局長一個星期內必須提出檢討報告 ，對於司法機關偵辦，也已下令所有的政府機關單位或個人都必須配合調查。

總統並告訴國安特勤人員，他們身負國家重任，必須有高度責任感跟榮譽感，這一次事件，他們必須要深刻反省，有錯就必須要改，讓社會感受到國安特勤人員盡最大能力保衛國家的決心，希望國安特勤人員痛定思痛記取教訓，在有錯必改的情況下，能夠用最好的表現贏得社會的信賴。（編輯：蘇龍麒）1080727