私菸案傳檢調擬止血避免影響選情 府：假訊息

（中央社記者溫貴香台北28日電）針對特勤涉嫌私菸案，總統府今天重申尊重司法偵辦，但對有媒體報導「憂衝擊蔡英文選情，檢調遭爆辦私菸案擬止血斷層」，府強調是不實指控、假訊息，表達強烈遺憾。

上報報導，近日有檢調單位內部知情人士私下向立委檢舉爆料指出，私菸案後續恐將朝「止血斷層」辦案方向發展，避免案情擴大延伸到更多、更高層次及人數。

其中，爆料內容更直指，民進黨從上到下，包括法務部及調查局內部都在商量怎麼止血斷點，所以檢調辦案階層同仁，都還在等上級指示偵辦方向，「原則上是不要影響蔡英文的選情」。

總統府強調，這項報導在無任何查證，也無任何可徵公信的證據下，就以所謂不知名「立委爆料」含沙射影的指控檢調辦案受到介入影響，也指涉總統可能介入影響檢調。

總統府表示，這樣的不實指控已不是新聞，而是假訊息，此案不應、也無需與選舉掛鉤，任何過度的臆測只會影響司法偵辦，更無助於釐清事實真相。對這種誤導輿論的報導，表達強烈遺憾。

針對特勤涉嫌私菸案，總統府的態度就是全力支持司法調查，務必杜絕違法。若有可昭公信的資訊，歡迎向司法單位檢舉，並歡迎舉證供國民檢驗，而非以這種穿鑿臆測手法，誤導輿論。

總統府表示，尊重司法偵辦，也希望各界不應以政治干預司法。（編輯：趙蔚蘭）1080728