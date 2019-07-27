私菸案網貼抹黑陳菊 男大生到案函送裁處

私菸案發生後，有網友發文誤植在押國安局人員吳宗憲為總統府秘書長陳菊（圖）人馬。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北27日電）私菸案爆發後，有網友發文誤植在押國安局人員吳宗憲為總統府秘書長陳菊人馬。刑事局追查就讀嘉義某大學陳姓男大生涉重嫌，昨天通知到案說明，他坦承未經查證發文，詢後送辦。

針於國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私華航免稅菸品案，陳菊辦公室25日發聲明指出，24日網路謠傳在押的國安局特勤人員吳宗憲為陳菊人馬，並不實指稱照片中的前高雄市議員藍健菖為「吳宗憲」，完全是無中生有的造謠抹黑，陳菊辦公室報警並準備提告，呼籲網友切勿轉傳。

刑事局今天表示，有民眾在24日的PTT發表「前高雄市長陳菊與走私香菸案特勤人員吳宗憲，疑有政治特殊關係的標題及圖文」，經媒體大幅轉載報導，認為影響政府公信力及公共秩序，偵一隊主動追查來源。

刑事局指出，26日上午通知就讀嘉義某大學的陳姓學生到案說明，他供稱，日前返回花蓮時，在網路搜尋到2010年前高雄市長陳菊勘查水災影片，誤認影片內陪同陳菊的前高雄市議員藍健菖是特勤人員吳宗憲，過程中也未詳細查證，就直接在PTT發文；至於貼文後所引發後續風波，陳姓學生感到非常懊惱，他26日也在PTT發文澄清及致歉。

私菸案爆發後，有網友發文誤植在押國安局人員吳宗憲為總統府秘書長陳菊人馬。刑事局追查就讀嘉義某大學陳姓男大生涉重嫌，他26日在PTT發文澄清及致歉。（圖取自PTT網頁ptt.cc/bbs）

刑事局表示，陳姓學生未經查證下把自行推測內容，撰寫貼文，並張貼在公眾可以查閱轉載的社群網站，造成散布效應，進而影響政府公信力及公共秩序。警詢後依違反社會秩序維護法第63條函送花蓮縣警察局偵辦，後續依法由花蓮地院簡易庭裁處。

刑事局呼籲，民眾在刊登任何重大訊息及轉貼來路不明文章前，必須先查證內容再發表，避免觸法。（編輯：卞金峰）1080727