國民黨團指涉私菸案 陳菊辦：造謠抹黑應道歉

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府秘書長陳菊辦公室今天表示，國民黨團記者會指控辦公室涉私菸案，這是造謠抹黑，請澄清道歉否則將採取法律行動；對於網傳照片將前高雄市議員藍健菖指稱為特勤人員吳宗憲，則已報警並擬提告，籲網友勿轉傳。

對於菸品走私案，總統蔡英文上午也表示，先把事情搞清楚，由於車輛需求很大，派車是統一調度，陳菊也已經澄清，針對長期累積的問題就是查清楚，讓它不再發生，在野黨也不需在這事件旁生枝節、含沙射影。

蔡總統的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查，2名國安人員遭羈押禁見。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天召開記者會表示，得到消息指出，總統辦公室和陳菊辦公室都有人參與團購，至今團購私菸的名單尚未公布，無法對外界交代，並要求陳菊必須下台負責。

陳菊辦公室發表兩點聲明表示，第一，昨天網路謠傳特勤人員吳宗憲為陳菊人馬，並不實指稱照片中前高雄市議員藍健菖為吳宗憲，完全是無中生有的造謠抹黑，陳菊辦公室已報警並準備提告，呼籲網友切勿轉傳，以免觸法。

陳菊表示，國民黨團記者會惡意指控陳菊辦公室涉入此案，此為造謠抹黑，請立刻澄清道歉，否則將採取法律行動以昭公信。（編輯：黃國倫）1080725