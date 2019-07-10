涉惡意扭曲蘇貞昌摔筆影片 詹姓工程師遭逮

（中央社記者黃麗芸台北10日電）網路流傳行政院長蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式的簽名摔筆造謠影片。刑事局積極追查假訊息來源，發現詹姓工程師涉嫌重大，他昨天到案後悔不當初，全案依法移送裁處。

近日網路流傳一則蘇貞昌出席李承翰告別式的影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

刑事局今天表示，經偵查第九大隊積極追查此不實訊息來源，發現新北市一名詹姓工程師涉嫌重大，於昨天通知到案說明，他對於在臉書上張貼不實訊息，導致眾多網友轉傳、以訛傳訛，深感後悔。

全案詢後已將相關卷證函請新北市警察局依法移送裁處。

刑事局呼籲，民眾針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」等原則處理，若製造、散布不實消息，可依社會秩序維護法第63條第5款規定，散布謠言足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1080710