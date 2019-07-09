轉傳蘇貞昌摔筆影片 顏正義稱為提醒勿傳謠

（中央社記者程啟峰高雄9日電）在通訊軟體Line轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片的法務部調查局高雄市調查處副處長顏正義今天說，原意提醒不要轉貼，但來不及加警語就被截圖扭曲，他已隨即收回影片並向上級澄清。

不過，關於這起事件的Line群組對話截圖，顏正義表示，不便提供。

近日網路流傳蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東縣鄉親告別式畫面；顏正義7日晚間將摔筆影片轉傳到調查班Line群組遭檢舉。

顏正義上午在台灣橋頭地方檢察署受訪表示，他得知蘇貞昌摔筆影片後，轉傳到調查局同期同學Line群組，用意是提醒群組成員這是假消息，不要轉傳，但來不及打上警語就被截圖扭曲，還傳到法務部長蔡清祥那裡，高雄市調處長秦太龍也致電了解，沒想到昨天有媒體斷章取義報導，他感到很無辜、無奈。

秦太龍受訪說，顏正義是老實人，轉傳這則假消息時未加警語就誤傳，一時不小心而造成風波，已將全案調查清楚並轉呈局本部，是否懲處顏正義將由調查局長官決定。

秦太龍表示，顏正義被捲入風波，工作情緒難免受影響，但仍照常上班，堅守工作崗位。（編輯：李明宗）1080709