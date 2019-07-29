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國安局菸品案涉走私
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局菸品案涉走私
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國安局菸品案涉走私7/29

華航專機菸品案 林佳龍要求查2014年關鍵點

最新更新：2019/07/29 11:19
交通部長林佳龍（前）29日透過臉書貼文指出，2014年6月後，華航執行總統專機的菸品數量破千條成常態，華航應找出關鍵轉折點。（中央社檔案照片）
交通部長林佳龍（前）29日透過臉書貼文指出，2014年6月後，華航執行總統專機的菸品數量破千條成常態，華航應找出關鍵轉折點。（中央社檔案照片）

（中央社記者汪淑芬台北29日電）國安人員涉嫌利用華航總統專機私運菸品，交通部長林佳龍今天透過臉書貼文指出，2014年6月後，華航執行總統專機的菸品數量破千條成常態，華航應找出關鍵轉折點。

林佳龍今早在臉書（facebook）寫下，「誠實，是解決問題的最好方法。」

林佳龍說，特勤人員涉走私菸品事件發生後，一開始華航提供專機團購私菸紀錄只有到2014年，華航說明是因為系統轉換所以找不到更早的資料，他很不滿意這樣態度；經強力要求後，華航週末投入超過20人找資料，昨天有了新的進展，成功回溯到2006年到2013年的資料。

林佳龍表示，他要求華航不能因此停止，要持續追查，直到真相大白。

林佳龍說，依據華航目前公布的資料，從2006年9月至今，華航共執行26次總統出訪任務，其中，菸品販售超過1000條的有9次，除2010年10月的「久博專案」販售菸品達1683條，其它8次超過千條的出訪專案，都出現在2014年6月以後。

根據華航資料，「自由民主永續之旅」菸品銷售數量達1萬9條。（華航提供）
根據華航資料，「自由民主永續之旅」菸品銷售數量達1萬9條。（華航提供）

林佳龍指出，換句話說，在2014年6月以後，菸品數量破千條成為常態。這個關鍵的轉折點，是發生什麼事？真的只有菸稅的因素？還有沒有其它不為人知的原因？他也請華航務必查明，給社會大眾一個交代。

林佳龍也再次說明，華航已宣布，未來專機不再有任何特權，免稅品銷售與一般客機一樣，須機上完成交貨。

他指出，誠實，是解決問題的最好方法，華航要認知到，現在，主動追查所有問題；未來，才能重拾國人信心。（編輯：戴光育）1080729

華航28日再公布2006年至2013年，14次總統專機菸品銷售數量共5887條；另查到2015年還有兩次總統專機菸品銷售分別是10條及886條。（華航提供）
華航28日再公布2006年至2013年，14次總統專機菸品銷售數量共5887條；另查到2015年還有兩次總統專機菸品銷售分別是10條及886條。（華航提供）
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