邱國正：私菸案懲處下重手 起碼記過以上

針對私菸案後續處理，國安局2日首度由局長邱國正（圖）召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，相關主管、人員起碼記過以上。中央社記者謝佳璋攝 108年8月2日

（中央社記者游凱翔台北2日電）針對私菸案後續處理，國安局今天首度由局長邱國正召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上。

他表示，國安局職司國家安全，但現在出現有安全顧慮的人放在極度需要安全維護的地方，那是不符邏輯的。對於這些不安全的人員，「我會下重手」，相關幹部起碼記過以上，如果涉案，除了記過，還會調整職務。

針對維安事務未來事權如何統一，邱國正說，未來會把總統府侍衛室納入國安局，平常就進行督管，他有信心做好。

國安局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，前國安局長彭勝竹22日請辭獲准，也引起外界對制度改革聲浪，要求國安特勤中心、總統府侍衛室「事權統一」。邱國正下在特勤中心主持記者會，說明究責、改革方向。（編輯：黃國倫）1080802