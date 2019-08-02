更多編輯台推薦新聞：
合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座
生活

合歡山暗空觀星獲國際認證 台灣第一座

影片／反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光
政治

影片／反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
國安局菸品案涉走私
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局菸品案涉走私
新聞專題
國安局菸品案涉走私1/23

邱國正：私菸案懲處下重手 起碼記過以上

最新更新：2019/08/02 15:33
針對私菸案後續處理，國安局2日首度由局長邱國正（圖）召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，相關主管、人員起碼記過以上。中央社記者謝佳璋攝 108年8月2日
針對私菸案後續處理，國安局2日首度由局長邱國正（圖）召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，相關主管、人員起碼記過以上。中央社記者謝佳璋攝 108年8月2日

（中央社記者游凱翔台北2日電）針對私菸案後續處理，國安局今天首度由局長邱國正召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上。

他表示，國安局職司國家安全，但現在出現有安全顧慮的人放在極度需要安全維護的地方，那是不符邏輯的。對於這些不安全的人員，「我會下重手」，相關幹部起碼記過以上，如果涉案，除了記過，還會調整職務。

針對維安事務未來事權如何統一，邱國正說，未來會把總統府侍衛室納入國安局，平常就進行督管，他有信心做好。

國安局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，前國安局長彭勝竹22日請辭獲准，也引起外界對制度改革聲浪，要求國安特勤中心、總統府侍衛室「事權統一」。邱國正下在特勤中心主持記者會，說明究責、改革方向。（編輯：黃國倫）1080802

國安局長邱國正2日下午在台北主持「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。中央社記者謝佳璋攝 108年8月2日
國安局長邱國正2日下午在台北主持「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。中央社記者謝佳璋攝 108年8月2日
延伸閱讀
菸品走私案 華航前副總邱彰信70萬交保華航專機菸品案 林佳龍要求查2014年關鍵點陳菊：私菸案如果有任何責任 絕不逃避
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報