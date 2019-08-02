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國安局菸品案涉走私
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局菸品案涉走私
新聞專題
國安局菸品案涉走私8/23

華航違規機邊交貨始於2016年久安專案 移送檢調調查

最新更新：2019/08/02 17:20
有國安人員涉嫌利用總統出訪專機返台，企圖夾帶大量香菸入境。（民眾提供）
有國安人員涉嫌利用總統出訪專機返台，企圖夾帶大量香菸入境。（民眾提供）

（中央社記者余曉涵台北2日電）中華航空股份有限公司今天提出「專機免稅菸案調查報告」呈報交通部，包括「未來專機菸品將比照一般客機，不開放預購」等6項改善措施。

6項措施包括未來專機菸品將比照一般客機，不開放預購；菸品等管制項目裝載數量將以旅客總人數可攜帶量為準；落實執行機上交貨，嚴禁機邊提領；加強督導華膳空廚股份有限公司落實遵循保稅倉庫相關法規；追究決定機邊交貨主管行政責任；加強員工法治教育等。

另外，交通部說，華航配合專機任務，菸品於機邊交貨，違反海關及機坪作業管理規定，資料顯示開始於公元2016年3月13日「久安專案」，菸品數量3600餘條；華航在報告中指出，日前已約談時任副總經理及經理，相關資料也將移送檢調處理。

至於華航報告是否提及相關人員懲處方案，交通部官員受訪說，待司法調查後再處理。

交通部發布新聞稿表示，後續將責成中華航空事業發展基金會確實督促華航落實相關措施，現階段則已要求華航全力配合檢調偵辦。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，交通部說，部分內容涉及司法調查，多數內容在檢方要求下必須遮蔽，不得對外公布，但歷次專案資料、機邊交貨起始點等，華航都有進一步說明，也提出檢討與改善措施。

交通部表示，據華航提出的報告，華航已於7月底將免稅品銷管系統資料存庫數據，以人力方式回復匯出到2005年4月專機資料，時間從2005年4月起到2006年5月共有4次專機任務，免稅菸品實際銷售數量為75條到600多條不等。

至於華航領取免稅品領料單未向財政部關務署巡緝科申請、華航內部是否有人參與或濫用職權參與不法團購、未依規定上機改機邊交貨的命令由誰下達、華膳誰同意配合把免稅品放在保稅倉庫、媒體指「國安人員打一通電話給11職等職員就搞定」等情節，交通部表示，相關調查資料涉及偵查秘密部分，為避免相關內容公布後使相關人員有空中串證之虞，檢調單位要求相關人員對外都不得擅自洩漏涉及偵查秘密案件事實與調查內容，以免觸法。（編輯：李明宗）1080802

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