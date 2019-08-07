私菸案645萬鉅額刷卡 玉山銀：符合內控程序

（中央社記者劉姵呈台北7日電）玉山金控今天召開法說會，且首度公開回應私菸案問題，總經理黃男州表示，玉山銀行皆有符合內控程序，包括遵照洗錢防制等辦理，至於個案細節，必須等司法調查結束後，才能對外說明。

國安人員以玉山銀行信用卡購買免稅菸，刷新台幣645萬元引起立委質疑銀行有內控漏洞。對此，玉山銀行在案發後維持低調態度，金管會先前也表示，經過了解後，發現這名國安人員是以「預繳」方式取得銀行授權，也就是預先存一筆錢到信用卡扣款帳戶，取得銀行授權即可刷卡。玉山金控總經理黃男州今天首度公開回應，強調因此案已進入司法調查，牽涉到個資，不便評論。

面對媒體詢問，玉山信用卡為何能夠刷600多萬元高額度，是否有落實內稽內控、主管機關是否有約談相關細節。黃男州也表示，當然有把所有流程跟資料向主管機關報告過，因主管機關對銀行業是高度監理，會請銀行提供相關資料並寫報告。

另外，黃男州也強調，「內稽、內控本是金融業的責任，一定會配合協助任何調查」，他表示，要等待司法調查結束後，才會是一個比較好的時間點，能對外說明。目前因牽涉到個資的部分，銀行不適合做任何發言。

若依照金融實務的通則，黃男州回應，比如像是客戶要到國外工作或生活、買車、搬家等，都會有提高信用卡刷卡額度的要求。

在信用卡實務上，黃男州說，只要銀行有跟顧客做好確認，且用途方面沒問題，就會允許這樣處理。針對個案或細節的部分，他則表示目前不方便多談。（編輯：楊凱翔）1080807