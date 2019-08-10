私菸案特勤調職 國防部：依國安局名單安排回軍

（中央社記者余祥台北10日電）國安局長邱國正日前宣示會下重手查辦私菸案，外傳首波永和特勤警衛室近20名特勤調職處分，國安局未正面證實，國防部則表示，將依照國安局提出的名單，做回軍任職的安排。

對於外傳的首波懲處，國安局表示，考量個人權益、紀律維護，均以維安工作正常運作為著眼，請社會各界務必平衡看待，以利此案於司法及行政雙軌處理中依序進行。

私菸案懲處，總統府侍衛室一名少將疑似購買菸品，日前已遭調離現職，自由時報今天進一步報導國安局向國防部提出一份建議回軍任職名單，將讓參與團購私菸、或是知情並未阻止私菸行為的永和警衛室高階幹部及特勤幕僚人員回原軍種單位，首波有近20人遭調職處分。

國防部發言人史順文表示，國防部依照國安局提出的名單，做回軍任職的安排，主要會以原屬軍種和專長為考量。

國安局日前公布私菸案調查報告，共76人涉案、購買7977條，其中國安局共有25人，分別是局本部4人、特勤中心19人（含平安警衛室1人）、訓練中心2人；侍衛室49人（含吳宗憲、張恆嘉）；憲兵警衛大隊2人。

邱國正強調，全案未釐清前，調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上，涉案者並調離現職。

針對特勤人員涉嫌違法私菸案，總統府日前已祭出懲處，已調職的前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分。（編輯：郭萍英）1080810