林佳龍：私菸案一切不能隱瞞 涉及長久共犯結構

（中央社記者余曉涵台北3日電）交通部長林佳龍今天接受媒體專訪強調，「國安局私菸案」這件事一切都不能隱瞞，目前數據也顯示，是從2016年3月前總統馬英九出訪的久安專案開始有共犯結構。

林佳龍今天接受電視媒體專訪談到國安局私菸案，再度強調這件事一定有違法，但違反什麼法律要尊重檢調，這一切都不能對外隱瞞。

林佳龍說，這件事一開始他就跟華航主管說，誠實是解決問題的開始，菸品只要超過100條就比較奇怪，因為一個人可以買一條免稅的菸，多買就要報，頂多5到10條，上千條就一定不正常，因上千條就可能有共犯要緊密配合。

他指出，因為菸品沒有上飛機，直接放在保稅倉庫，要有國安人員與車子運走，並夾雜在總統車隊內，這時要配合單位就很多，一定要把這種犯罪模式如何形成查清楚，他們也發現這個模式從2016年3月開始，涉及單位非常多。

林佳龍說，前面幾年發現可能有違法或違規，但還不致於是系統性共犯結構，但既然要改革、課責就要查明，華航最後的報告有把資料公布，第一次機邊交貨的共犯行為，至少在2016年3月，當時是前總統馬英九的久安專案那次暴增到3000多條，這是很重要的開始。

他表示，對於這件事他跟蔡總統只是強調重點不一樣，總統府有說明他們是不想影響檢調對犯罪行為的認定，所以用超買說法比較中性，這是保留空間給檢調。

林佳龍指出，這件事情一定是違法，有沒有涉及走私，有計畫瞞天過海，法令很清楚，也許行政部門不方便代表司法部門去說犯什麼罪，總統府也說明這是違法私菸案件，用一般人民語言，說明違法走私案件，也是用這種態度先承認有疏失。

此外，林佳龍表示，華航一開始只處分低階員工，但這只是承辦人員，可是專案負責人或長年督導總統專機出訪的副總級，若沒有調職，可能會影響偵辦，為了自清，先接受調查，證據到哪裡就責任到哪裡，最後議處就到哪裡，要讓社會感受到他們沒有要包庇護短，這是在解決危機的第一步。（編輯：張芷瑄）1080803