特勤事權改革 邱國正：國安局將督導府侍衛室

針對私菸案後續處理，國安局長邱國正（圖）2日親自舉行記者會表示，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限。中央社記者謝佳璋攝 108年8月2日

（中央社記者游凱翔台北2日電）國安局私菸案引發外界關注國安局特勤中心、總統府侍衛室事權問題，國安局長邱國正今天表示，將直接督導總統府侍衛室、正副元首官邸警衛室，「無論用什麼方法，我都要能管到人」。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，前國安局長彭勝竹請辭獲准，但也引起外界對制度改革聲浪，要求國安特勤中心、總統府侍衛室「事權統一」；邱國正下午親上火線，在特勤中心主持記者會，說明國安局改進方向。

由於總統府侍衛室是總統府的編制，總統警衛室則是隨著總統而成立，兩單位人員大多來自國安局，雖然國安局長在任務編組成立時為特勤中心指揮官，但平時督導實務都由總統府侍衛室管理，若發生軍紀事件，外界認為易衍生責任歸屬不明的問題。

外界把矛頭指向國安局，外傳引發國安局退役將領不滿，邱國正說，這樣說無法解決問題，「我都願意跳出來了，我都沒有話講了」，他著眼的是解決眼前問題，「我來負責國安局，從此時此刻國安局的一切我負責，國安局所屬的國安人員我負責」。

邱國正表示，接下來將聯合編組至總統府侍衛室、正副元首官邸警衛室督導，帶隊人員至少副局長層級以上，在督導前也會告知相關人員，重點是要讓相關主官了解必須熟悉自身一切事務，「沒有不知道的理由」。

邱國正指出，原本有維安勤務時他才是特勤中心指揮官，但在既定制度下，侍衛室將直接由國安局督導，但預算編列仍由母體單位編列，不需修法。

針對直接督導侍衛室有沒有可能法制化，邱國正表示，目前為內部規定，將眼前問題解決後，未來擬提案修法；邱國正指出，許多單位都有「我們想用人、但卻不想管人」的心態，因此他強烈跟上級報告，「無論用什麼方法，我都要能管到人」。

特勤中心副指揮官周廣齊表示，過去指揮系統是平行協調，但現在將「垂直協調」，案件發生之後，侍衛室人員已納編參與每天上午的聯合指揮會議。

周廣齊也提到，未來聯合編組至侍衛室、正副元首官邸警衛室督導時，督導內容除了解勤務執行是否正常、幹部督導成果外，也會強化械彈管制、軍風紀維護管理；他也強調，此舉沒有越權情事，只會將螺絲鎖更緊。（編輯：林興盟）1080802