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國安局菸品案涉走私
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局菸品案涉走私
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國安局菸品案涉走私1/20

林佳龍：菸品案涉走私 華航徹查一週內公布

最新更新：2019/07/27 12:05
交通部長林佳龍（中）27日上午表示，菸品案恐涉及走私，華航要進行徹底的行政調查，一週內要對外詳實公布。中央社記者鍾榮峰攝　108年7月27日
交通部長林佳龍（中）27日上午表示，菸品案恐涉及走私，華航要進行徹底的行政調查，一週內要對外詳實公布。中央社記者鍾榮峰攝　108年7月27日

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）交通部長林佳龍今天表示，菸品案恐涉及走私，不管過去什麼陋習，「有錯應該要認錯」，交通部要求華航進行徹底行政調查，一週內應對外詳實公布。

電動機車業者GOGORO今天上午舉行活動，林佳龍受邀出席，活動前林佳龍接受媒體採訪。

對於近日各界關注菸品案的定調，林佳龍認為，此次事件若按照法律來看，恐涉及走私的案件，不管過去基於怎樣的陋習，「法律規定是不允許的」、「有錯應該要認錯」，面對法律就應該要解決，這是社會期待政府的態度。

媒體問及第二波改善期限，林佳龍表示，交通部要求華航進行徹底的行政調查，在不妨礙司法調查的前提下，「很多資訊可以進一步公布」，希望華航在一週內，就行政調查結果對外詳實公布。

他指出，華航董事長謝世謙也了解事情的嚴重性，昨天華航已經提供進一步的資料，「我也建議他們對外公布」，並對於主掌此次專機專案的負責主管，進行調職和降級的懲處，調到非主管的職位，並配合司法調查，林佳龍認為：「這是基本的要求。」

林佳龍表示，華航內部整理的資料，「有多少就公布多少」，華航週休這兩天也增加人力整理資料；社會大眾期盼此次涉及違法的事件，政府可以抱持負責任態度、不要隱瞞事實、也不要護短。

他指出，華航已經跨出一步，謝世謙要負起責任，帶領華航面對司法和社會大眾的質疑，經過這幾天的努力，已經有小小的進展，後續仍須配合司法調查，華航的資訊也應該公開透明。

媒體提問華航若干資料疑似被消除，林佳龍表示，2015年有兩筆總統專機專案資料疑似被銷毀，他「感到非常驚訝」，謝世謙表示會進一步查明。林佳龍指示也應併入華航調查的內容。

媒體問及交通部是否會撤換謝世謙，林佳龍說，「責任建立在證據的基礎上」，目前掌握的資訊還不足，若事實呈現，該如何議處、到什麼層次，交通部會持續關注。

對於華航處理內部主管羅雅美和邱彰信的方式，林佳龍表示，至少目前先調離主管職，並配合調查，基本上是好的態度，是第一步的議處，但不表示就到此為止，後續「證據到哪裡、責任就到哪裡、懲處到哪裡」；事件還在發展中，應給司法和行政調查更大的空間。

有關華航先前的處理方式，林佳龍指出，華航菸品案是一件違法且引起社會關注的重大事件，華航在整體事件處理上，交通部並不滿意，社會也沒辦法接受，「我已經給他們4天的時間」，包括啟動行動調查，也指派交通部次長王國材進駐華航了解，但是華航公布的資料和進行的懲處，並沒法為交通部和社會大眾接受，「所以我才會講了重話」。（編輯：郭萍英）1080727

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