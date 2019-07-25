私菸案真相未明 交通部不滿華航只交待近6年紀錄

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私菸品，華航董事長謝世謙（左2）25日在記者會中表示，這次菸品案外界有些誤解，所有交易其實都是在飛機上完成交易，不是在國內完成，已屬於境外交易。中央社記者謝佳璋攝 108年7月25日

（中央社記者汪淑芬台北25日電）國安局人員涉嫌利用華航總統專機走私免稅菸品，華航今天下午召開記者會說明。交通部次長王國材表示，不滿意華航只交待2014年至今的紀錄，真相未大白，華航應該趕快找出源頭。

王國材說，昨天他到華航時，華航也告知有關總統專機的免稅菸品銷售，只有2014年到現在的資料，之前都還找不到。但他認為華航沒有認真找，真相未大白。

華航表示，因系統更新及個資檔案保存期限，才造成總統專機菸品銷售，目前只有2014年到現在的資料。不過，王國材並不接受華航的說法。王國材表示，交通部長林佳龍對此也非常不滿意，因為華航擔任總統專機已超過20年，即使2014年以前的資料不完整，至少也要有一部分，因為如果沒有真相，就無法改革，也難對社會大眾說清楚。

王國材認為，華航總統專機免稅菸品案，如果是多年來的行為，就是歷史共業，不是只有現在的人有責任；最關鍵的部分在於，華航應查出何時開始允許國安人員走私，當時是誰同意配合，誰開始讓違規變成正常，且無數量上限，找出始作俑者很重要，當時的董事長是誰。（編輯：屈享平）1080725

國安局人員走私菸品案，交通部次長王國材24日前往華航園區了解華航處理過程時受訪表示，「有真相，才有真正改革的具體方向」。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年7月24日