國安局私菸案 華航小組長20萬交保[影]

檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，24日晚間約談華航負責免稅品業務的黃姓小組長（左2），釐清藉總統出訪大量採購菸品細節及次數，新北市調查處25日上午將他移送台北地檢署。中央社記者林長順攝 108年7月25日

（中央社記者林長順台北25日電）檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，昨天晚間約談華航空品處小組長黃川禎，釐清利用總統出訪大量採購菸品細節。檢察官訊問後，今天傍晚諭令新台幣20萬交保。

調查局日前獲報，有國安局人員利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局新北市調處與海關19日組成聯合查緝小組，22日查獲高達196箱共9800條走私菸品。

新北市調處隨後報請台北地檢署指揮，約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉及押車官、貨車司機共10人。檢察官複訊後，認定吳、張涉嫌貪污治罪條例等罪，有勾串之虞聲押禁見獲准。

為釐清華航免稅品訂購、處理過程，新北市調處昨天晚間約談華航空中商用品供應營銷處負責免稅品的小組長黃川禎，經漏夜偵訊，今天上午移送台北地檢署，面對媒體詢問，黃男不發一語。

據了解，黃男不久前才接下免稅品業務，負責此次出訪專機免稅品訂購。歷經9小時複訊，檢察官傍晚6時諭令20萬元交保。（編輯：張銘坤）1080725