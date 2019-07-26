國安局私菸案 華航羅雅美邱彰信調非主管職

（中央社記者余曉涵台北26日電）國安局私菸案，華航今天表示，相關專案督導負責人將調非主管職，接受調查，資深副總經理羅雅美調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信調總經理室高級專員。

國安局私菸案持續延燒，中華航空今晚發出聲明表示，針對本次專機免稅菸品販售疏失，相關專案督導負責人調非主管職，並接受調查。資深副總經理羅雅美調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信調總經理室高級專員。

華航說，先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，仍在華航任職者，行政責任一併清查追究；法律責任部分，也將整理相關交易資料，主動移送司法機關釐清。

華航也公布歷次專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量，從2013年以來共有14次，邱彰信總共擔任專機承辦單位副總經理4次、現為名古屋分公司總經理的劉世華5次、前副總經理楊子葆4次、前副總經理張永青1次。

羅雅美擔任專機負責人3次、前董事長何煖軒2次、前資深副總經理黃純俊1次、前資深副總經理楊辰5次、前總經理林鵬良3次。（編輯：張雅淨）1080726