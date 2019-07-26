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國安局私菸案 華航專機免稅菸品2督導負責人調非主管職
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新聞專題
國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品1/23

國安局私菸案 華航羅雅美邱彰信調非主管職

最新更新：2019/07/26 20:00
華航26日表示，專機免稅菸品販售相關專案督導負責人將調非主管職接受調查。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年7月26日
華航26日表示，專機免稅菸品販售相關專案督導負責人將調非主管職接受調查。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　108年7月26日

（中央社記者余曉涵台北26日電）國安局私菸案，華航今天表示，相關專案督導負責人將調非主管職，接受調查，資深副總經理羅雅美調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信調總經理室高級專員。

國安局私菸案持續延燒，中華航空今晚發出聲明表示，針對本次專機免稅菸品販售疏失，相關專案督導負責人調非主管職，並接受調查。資深副總經理羅雅美調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信調總經理室高級專員。

華航說，先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，仍在華航任職者，行政責任一併清查追究；法律責任部分，也將整理相關交易資料，主動移送司法機關釐清。

華航也公布歷次專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量，從2013年以來共有14次，邱彰信總共擔任專機承辦單位副總經理4次、現為名古屋分公司總經理的劉世華5次、前副總經理楊子葆4次、前副總經理張永青1次。

羅雅美擔任專機負責人3次、前董事長何煖軒2次、前資深副總經理黃純俊1次、前資深副總經理楊辰5次、前總經理林鵬良3次。（編輯：張雅淨）1080726

華航26日公布2013年3月至今歷次專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量。（華航提供）
華航26日公布2013年3月至今歷次專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量。（華航提供）
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