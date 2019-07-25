不滿華航交代不清 交通部重話究責謝世謙

（中央社記者汪淑芬台北25日電）國安局人員利用總統專機走私華航免稅菸案，華航董事長謝世謙今天道歉並說明，但交通部不滿華航交代不清，次長王國材表示，如果華航仍不積極處理，只要謝世謙請辭，交通部會同意。

華航董事長謝世謙今天在記者會中表示，他是財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）在華航的代表，擔任華航董事長，當然代表華航負全部責任，航發會若要追究責任，追到他頭上沒問題。

王國材目前擔任航發會董事長，晚間他表示，如果謝世謙說要負起責任，應主動提出，交通部及航發會也正檢討謝世謙的責任。

王國材稍早受訪表示，華航只交代2014年到現在的總統專機銷售免稅菸品紀錄，真相尚未大白，究竟是誰開始讓違規變成正常流程，且無數量上限，找出始作俑者很重要。

王國材表示，如果謝世謙對於交通部及航發會要求積極調查歷次總統專機免稅菸品銷售情形，仍沒有表現，會要謝世謙負起責任，如果還是沒有好好處理，只要謝世謙提出辭呈，交通部就會同意。

王國材說，不能讓華航在總統專機的免稅菸品案變成羅生門，未來即使董事長換人，仍應對先前的情形查清楚。（編輯：陳清芳）1080725

私菸案真相未明 交通部不滿華航只交待近6年紀錄

（中央社記者汪淑芬台北25日電）國安局人員涉嫌利用華航總統專機走私免稅菸品，華航今天下午召開記者會說明。交通部次長王國材表示，不滿意華航只交待2014年至今的紀錄，真相未大白，華航應該趕快找出源頭。

王國材說，昨天他到華航時，華航也告知有關總統專機的免稅菸品銷售，只有2014年到現在的資料，之前都還找不到。但他認為華航沒有認真找，真相未大白。

華航表示，因系統更新及個資檔案保存期限，才造成總統專機菸品銷售，目前只有2014年到現在的資料。不過，王國材並不接受華航的說法。王國材表示，交通部長林佳龍對此也非常不滿意，因為華航擔任總統專機已超過20年，即使2014年以前的資料不完整，至少也要有一部分，因為如果沒有真相，就無法改革，也難對社會大眾說清楚。

王國材認為，華航總統專機免稅菸品案，如果是多年來的行為，就是歷史共業，不是只有現在的人有責任；最關鍵的部分在於，華航應查出何時開始允許國安人員走私，當時是誰同意配合，誰開始讓違規變成正常，且無數量上限，找出始作俑者很重要，當時的董事長是誰。（編輯：屈享平）1080725