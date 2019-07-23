國安體系長年積弊 蔡總統大動作危機處理

國安官員涉走私菸品不但讓出訪成果被掩蓋，甚至讓執政受到衝擊，蔡總統（圖）立即調整國安人事、召集府內高層開會因應並二度發出聲明，藉此宣示整體整飭國安體系決心。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北23日電）國安局官員涉利用總統出訪勤務走私菸品，不但讓出訪成果被掩蓋，甚至讓執政受到衝擊，蔡總統昨晚立即調整國安人事，今天進一步召集府內高層開會因應，並在臉書二度發出聲明，大動作危機處理，藉此宣示整體整飭國安體系的決心。

蔡總統昨天中午甫結束出訪行程，帶著過境美國的多項突破返國，但沒想到爆出國安局官員藉總統出訪勤務，走私高達新台幣600餘萬元菸品的弊案，出訪成果完全走調。

由於此事牽涉官箴，影響民眾觀感甚鉅，儘管才結束出訪行程，但府方上下立即進行危機處理。

蔡總統第一時間責令國安局依法進行行政調查，並配合司法單位偵辦，將涉案的國安局人員吳宗憲調離現職、靜候相關調查；總統府昨晚近8時，進一步宣布國安局長彭勝竹已向總統請辭獲准，總統府侍衛長張捷自請處分並調職。

府方人士透露，其實昨天傍晚就已經淮辭，只是有些文書作業的程序要走，所以到昨晚8時才對外宣布。蔡政府「手起刀落」的明快處置，除了因為社會高度關注此事，政府必須馬上回應人民感受，另一方面也是對外宣示：「這件事不是讓基層承擔就能混過去，責任不會停留在基層，而是整體整飭的決心。」

一位熟悉相關作業的前特勤官員則表示，國安局人員利用總統出訪超買免稅品，確實是長久以來的問題，馬政府任內也一樣。民進黨立委王定宇就在臉書揭露，在前總統馬英九任內的「久安專案」，其中也有購買4000多條菸的情形。

府方人士表示，雖然這是歷史共業的積習，但是，爆出的時間點，讓現任執政者受到衝擊，9800條菸聳人聽聞，迅速攻占媒體版面，蔡政府積極因應，要消弭危機、化為轉機。

蔡總統除了昨晚發臉書要求深刻檢討、杜絕弊端外，今天上午邀集總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維會商後，再度透過臉書說明要求國安團隊強化紀律，並強調，「未來總統出訪團的隨行人員回國行李通關，除非涉及國安機敏事宜，其餘皆應比照一般旅客規定進行查驗」。府方說，這就是相關具體作為，積極呼應民眾在意的事情。（編輯：謝佳珍）1080723