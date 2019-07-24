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中國國防白皮書
中國發表「新時代的中國國防」白皮書，這是中共總書記習近平2012年底掌權以來首部國防白皮書。白皮書批台灣挾洋自重，國防部回應，中國企圖淡化國際對「中國威脅論」的疑慮，展現統戰伎倆。
中國國防白皮書
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中國國防白皮書1/3

中國發表國防白皮書 國防部：一貫統戰伎倆

最新更新：2019/07/24 14:12
中國24日發表國防白皮書，批台灣挾洋自重。國防部發言人史順文少將表示，這份白皮書，顯示中國企圖淡化國際間對「中國威脅論」的疑慮，展現其統戰的伎倆。（中央社檔案照片）
中國24日發表國防白皮書，批台灣挾洋自重。國防部發言人史順文少將表示，這份白皮書，顯示中國企圖淡化國際間對「中國威脅論」的疑慮，展現其統戰的伎倆。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北24日電）中國今天發表國防白皮書，批台灣挾洋自重。國防部回應，中國企圖淡化國際對「中國威脅論」的疑慮，展現統戰伎倆；戰略學者林穎佑也說，白皮書可說是軍改的決定版報告書。

中國國務院新聞辦公室今天發表「新時代的中國國防」白皮書，其中批評台灣「挾洋自重」，並稱解決台灣問題，實現國家統一，是中華民族根本利益，而台獨分裂勢力是台海和平穩定最大威脅。

國防部發言人史順文少將表示，綜觀白皮書內容，將重點放在向外界說明中國國防和軍隊建設的方向，凸顯其武器發展，及持續抑制高額國防預算的合理性。

史順文指出，這份白皮書，顯示中國企圖淡化國際間對「中國威脅論」的疑慮，展現其統戰的伎倆。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時表示，中國國防白皮書是軍改後首次發表，代表解放軍的軍改已告一段落，也可以說是軍改的決定版報告書。

林穎佑說，白皮書中強調中國軍隊以防禦為主，最大的目的就是要破除外國一直渲染的中國威脅論，特別是各國都有出版解放軍軍力報告與對周邊的威脅，發布國防白皮書有澄清與對外說明的意義，也是軍事外交與增進透明度的一環。

林穎佑最後表示，最後需注意文中提到的海外利益，代表解放軍的兵力投射能力可能已達到某程度成長，值得後續關注。（編輯：林興盟）1080724

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