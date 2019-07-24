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巴斯夫在台主管洩密給陸企
國際化學公司巴斯夫在台子公司的6名現任、離職高階主管涉嫌竊取電子級製程等營業秘密，技術移轉給中國大陸的同業競爭公司，技術市值估計達一億歐元（約新台幣35億元）。
巴斯夫在台主管洩密給陸企
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巴斯夫在台主管洩密給陸企1/5

台灣巴斯夫遭竊機密案 桃園地檢署起訴5人

最新更新：2019/07/24 14:30
男子黃奕霖任職台灣巴斯夫公司期間，涉拉攏4名離職員工，要將關鍵技術轉移給中國公司。（圖取自facebook.com/basf.apac）
男子黃奕霖任職台灣巴斯夫公司期間，涉拉攏4名離職員工，要將關鍵技術轉移給中國公司。（圖取自facebook.com/basf.apac）

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）男子黃奕霖任職台灣巴斯夫公司期間，涉拉攏4名離職員工，要將關鍵技術轉移給中國公司，桃園地檢署今天偵結，依違反營業秘密法、洩露工商秘密、背信及著作權法等，將黃奕霖等5人提起公訴。

國際化學公司巴斯夫在台子公司，多名現任及離職高階主管涉嫌竊取電子級製程等營業秘密，技術移轉給中國大陸的同業競爭公司，技術市值估計達1億歐元（約新台幣35億元）。

桃園檢察署發布新聞稿表示，德商巴斯夫集團於1990年間在台設立「台灣巴斯夫股份有限公司」，主要業務是提煉高純度的硫酸、氨水等化學品後，售予亞洲地區之半導體產業公司使用。成立於2001年的中國大陸「江陰江化微電子材料股份有限公司」，與巴斯夫集團業務範圍高度重疊，具同業競爭關係。

桃園地檢署表示，江陰江化微電子材料公司透過管道找上黃奕霖，希望取得台灣巴斯夫公司的電子級化學品製程關鍵技術，包括化學品的特殊製程、生產設備規格、設置參數等。2017年6月，黃奕霖就邀集曾在台灣巴斯夫公司擔任主管的林佳葳、余逸民、葉文豪及許鴻呈，共組「洋益國際有限公司」，著手竊取商業機密。

地檢署表示，黃奕霖等人更以公司名義和江陰江化微電子材料公司簽約，約定替對方在大陸籌建生產電子級化學品產線及市場銷售，陸方公司則承諾在建廠完成後，付出4000萬人民幣（約台幣1億7896萬元），並讓林姓、余姓、葉姓、許姓男子擔任要職，每人年薪約新台幣280萬元至550萬元。

地檢署指出，黃奕霖雖繼續任職於台灣巴斯夫公司，但江陰江化微公司仍私下支付每年約新台幣70萬元的顧問費，並化名為江陰江化微公司之員工「黃國倫資深工程師」，對外招攬業務及洽談訂單，日後正式跳槽，還可獲得年薪約新台幣1400萬元及股票分紅的條件。

地檢署表示，黃奕霖等人陸續取得巴斯夫集團的「電子級硫酸」製程關鍵技術，以及全球巴斯夫集團僅7人有閱覽權限的製作電子級硫酸之管道儀表流程圖（簡稱P&ID圖），並找廠商依此繪製「電子級硫酸」P&ID圖、訂購設備，準備供給江陰江化微電子材料公司建造電子級化學品生產線。

桃園地檢署獲報後，由檢察官呂象吾指揮警政署刑事警察局偵辦，並長期監控黃奕霖等人，今年1月3日趁著在中國工作的林姓、余姓、葉姓、許姓男子等人返台時，持搜索票前往搜索，查扣大量載有台灣巴斯夫公司營業秘密之資訊。

檢方也依涉嫌違反營業秘密法、刑法洩露工商秘密罪與背信罪、著作權法等罪嫌，在今天偵結提起公訴。（編輯：卞金峰）1080724

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