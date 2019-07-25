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台灣花式滑冰賽主辦權遭取消
2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站原訂10月30日舉行，中華民國滑冰協會表示，7月22日接獲國際滑冰總會通知，取消台灣主辦權，改由香港協會接手，比賽地點改到中國東莞。總會24日表示，取消主辦權是因中華台北滑冰協會在內等多個ISU成員認為「較適宜在另一個亞洲國家舉辦賽事」。
台灣花式滑冰賽主辦權遭取消
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台灣花式滑冰賽主辦權遭取消1/7

體育署證實 冰協認了5月就不想辦亞洲滑冰賽

最新更新：2019/07/25 13:31
國際滑冰總會指中華民國滑冰協會5月曾向冰總提出希望讓賢，教育部體育署長高俊雄25日表示，他向冰協理事長等相關幹部查詢也證實這點。圖為2018年1月在台北小巨蛋舉行的四大洲花滑錦標賽。（中央社檔案照片）
國際滑冰總會指中華民國滑冰協會5月曾向冰總提出希望讓賢，教育部體育署長高俊雄25日表示，他向冰協理事長等相關幹部查詢也證實這點。圖為2018年1月在台北小巨蛋舉行的四大洲花滑錦標賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄25日電）2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽台北站遭取消，教育部體育署長高俊雄今天表示，中華民國滑冰協會有個環節沒對外講清楚，就是國際滑冰總會所指冰協5月曾向冰總提出希望讓賢。

高俊雄上午在國家運動訓練中心出席2020年東京奧運倒數365天活動後受訪時，做以上表示。

高俊雄表示，體育署經昨天至今天上午調查，加上中華奧會國際組協助了解發現，冰協確實有一個環節沒有對外講清楚，就是國際滑冰總會（ISU）所指，冰協原已確定承辦亞洲公開花式滑冰國際經典賽台北站，但今年5月冰協卻向ISU提出「有沒有其他人願意來辦」；他自己向冰協理事長等相關幹部查詢也證實這點。

高俊雄說，冰協今天下午2時將開記者會對外說明整個事情的原委。體育署也將視全案情節輕重，依職權對冰協做出明快處置。

2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站原訂10月30日在台北舉辦，23日被ISU通知取消台灣的主辦權改由香港主辦。ISU後來發布新聞稿指出，這是亞洲數個會員包括中華民國滑冰協會在內於5月底表示，希望能在其他亞洲國家主辦，ISU才同意把主辦權轉交給香港。（編輯：林沂鋒）1080725

滑冰協會23日公告表示，國際滑冰總會通知，「因國際情勢關係」取消台灣的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站主辦權。（圖取自中華民國滑冰協會網頁ctsu.com.tw）
滑冰協會23日公告表示，國際滑冰總會通知，「因國際情勢關係」取消台灣的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站主辦權。（圖取自中華民國滑冰協會網頁ctsu.com.tw）
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