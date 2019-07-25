滑冰賽更換主辦權風波 冰協下午記者會說明

2019花式滑冰經典賽台北站改由其他城市主辦風波，中華民國滑冰協會25日下午2時召開記者會說明。圖為2018年1月在台北小巨蛋舉行的四大洲花滑錦標賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北25日電）對於國際滑冰總會表示，5月底獲知中華台北等亞洲會員國，希望2019花式滑冰經典賽台北站改由其他城市主辦，與中華冰協先前說法不同，冰協今天下午2時將召開記者會對外說明。

中華民國滑冰協會23日晚間在網站發布，22日國際滑冰總會（ISU）通知，ISU理事會決議取消台北10月30日至11月3日主辦亞洲經典賽，改由香港協會主辦，照原訂日期於中國東莞辦理。

中華冰協最先聲稱國際滑冰總會來信表示，「因國際情勢關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事」，體育署與冰協昨天上午召開會議，冰協才承認，ISU來函中並未提到「國際情勢」等相關用字，在體育署要求下，才更改官網上的公告內容。

ISU昨天傍晚發布新聞稿，今年3月經理事會決議，同意中華台北的申請，將2019花式滑冰經典賽其中一站設在台北，但5月底卻收到ISU多個亞洲會員國的建議，包括中華台北，希望將比賽移至其他城市舉行，經討論後，包括中華台北等亞洲各會員國都一致同意，將比賽移至中國東莞。

由於ISU的說法，與中華冰協公告內容有出入，但冰協昨天並未回應ISU新聞稿，僅發布聲明表達十分遺憾、無奈，正在了解其決策過程，並準備進行申復與ISU總會進行溝通。

因2019亞洲國際花式滑冰經典賽台北站主辦權究竟是中華冰協主動放棄或被取消，各方說法不一，中華冰協今天也宣布，預計下午2時召開記者會對外說明。（編輯：張芷瑄）1080725

滑冰協會23日公告表示，國際滑冰總會通知，「因國際情勢關係」取消台灣的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站主辦權。（圖取自中華民國滑冰協會網頁ctsu.com.tw/）