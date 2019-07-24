台主辦權遭取消 國際冰總稱中華冰協建議改賽地

中華民國滑冰協會23日發出緊急公告，表示收到國際滑冰總會來函，原訂10月30日舉行的亞洲經典賽主辦權遭取消，消息一出引發軒然大波。圖為2018年1月在台北小巨蛋舉行的四大洲花滑錦標賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）國際滑冰總會（ISU）表示，取消亞洲國際花式滑冰經典賽台北站比賽，是因為中華台北滑冰協會在內等多個ISU成員認為「較適宜在另一個亞洲國家舉辦賽事」。

原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，國際滑冰總會（International Skating Union, ISU）22日晚間臨時通知，取消台灣的主辦權，改由香港協會接手，比賽地點改到中國東莞。

ISU今天回覆中央社記者詢問表示，每季滑冰挑戰者系列賽，ISU都會邀請會員申辦部分賽事，2019及2020賽季，亞洲部份收到來自台灣和香港2地申請主辦賽事。去年3月，ISU理事會決定納入中華台北滑冰協會提出由台北市主辦賽事的建議，當時原因是日期更合適。

不過，ISU在今年5月底收到了包括中華台北滑冰協會在內的多個亞洲成員的意見，認為較適宜在另一個亞洲國家舉辦這個活動（it would be preferable to host this event in another Asian country）。

對此，ISU進一步說明，經邀請有興趣主辦的成員協商後一致決定合適的主辦城市，結果與中華台北滑冰協會達成明確協議，最終決定這次挑戰者系列賽由香港滑冰協會主辦，日期及地點是10月30日至11月3日在中國東莞舉行。

中華民國滑冰協會昨天發出緊急公告，表示收到國際滑冰總會來函，因國際情勢關係，台灣不適合辦理國際滑冰賽事，並經由理事會決議，取消10月30日至11月3日主辦亞洲經典賽，消息一出引發軒然大波。（編輯：周永捷）1080724

滑冰協會23日公告表示，國際滑冰總會通知，「因國際情勢關係」取消台灣的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站主辦權。（圖取自中華民國滑冰協會網頁ctsu.com.tw/）

ISU稱冰協要求更換主辦權 冰協不願回應

（中央社記者龍柏安台北24日電）國際滑冰總會今天在官網上發布新聞稿，強調5月底獲知中華台北等亞洲會員國，希望2019花式滑冰經典賽台北站改由其他城市主辦，對於總會發布的新聞稿，冰協暫不回應。

ISU今天傍晚發布新聞稿表示，今年3月經理事會決議，同意中華台北的申請，將2019花式滑冰經典賽其中一站設在台北，然而5月底卻收到ISU多個亞洲會員國的建議，其中也包括中華台北，希望將比賽移至其他城市舉行。

為此ISU邀請亞洲會員國參與討論，就連中華台北在內的亞洲各會員國都一致同意，將比賽移至中國東莞。

ISU公布新聞稿後，中華滑冰協會依舊以「我們很忙、秘書長不在」為由拒絕採訪，不過秘書長吳奕德人就坐在辦公室裡，工作人員又以「秘書長在準備資料」為由，仍不願受訪，對於提問吳奕德則不予回應。

今天上午體育署與冰協召開會議，會中冰協才承認，ISU來函中並未提到「國際情勢」等相關用字，在體育署要求下，才更改官網上的公告內容。

今天傍晚冰協發布的新聞稿，仍未回應ISU的說明，只是重申十分遺憾也很無奈，正在了解決策過程，並準備進行申復與ISU進行溝通。（編輯：吳協昌）1080724