蔡總統盼台灣加入CPTPP 正面貢獻區域經濟

（中央社台北2日電）總統蔡英文接受日媒專訪時表示，台灣非常期待加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望可獲得日本的協助。若台灣能夠加入，台灣很樂意、也有能力遵守高標準的國際法規，對區域的經濟一定是正面的貢獻者。

蔡總統日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，針對兩岸關係、香港「反送中」、台美及台日關係等議題，做上述表示。

被問到日前在推特推文關心日本「京都動畫」遭縱火事件，蔡總統說，台灣人和日本人感情很好，在921大地震時，日本人給台灣很多的協助，在日本大地震的時候，台灣人也提供了很多的協助，同時表達了很多慰問之意。

她說，京都動畫公司許多作品是很多人共同的回憶，台灣人也想在這個機會表達哀悼之意，展現出來台灣和日本人民之間有很好的感情。

蔡總統表示，台日經貿可以更進一步的合作、強化，她非常期待加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，可以有日本方面給予的協助。

她說，台灣如果能夠加入CPTPP，對整個區域的經濟一定是一個正面的貢獻者，而且台灣很樂意、也有能力遵守高標準的國際法規，讓CPTPP或是其他區域經貿協定，展現出高品質的一面。

另外一方面，總統提到台日都是災害很多的國家，可在防災、救災的能量上，相互的合作協助，或一起合作協助提升其他國家的防災救災能量。

她表示，例如假訊息或是網攻，是民主國家共同要面對的事情，台日也可以從技術面或實際問題的解決方面，一起探討。台日基於深厚的感情，可以共同對這個區域做出更多貢獻。（編輯：林興盟）1080802