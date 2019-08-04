U12中華隊長黃天賜走出自己路 相約U15見

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃少棒錦標賽，中華隊順利奪冠，靈魂人物隊長黃天賜表現亮眼；黃天賜一直以哥哥為目標，但教練希望黃天賜走出自己的路。經過磨練後，黃天賜笑說：「我已經超越他們」。

此次中華隊總教練為桃園市中平國小少棒隊總教練李國強，黃天賜為桃園市龜山國小少棒隊球員，都是桃園的球員，李國強對黃天賜並不陌生，從選拔賽開始，李國強就一直稱讚黃天賜天份極佳，擊球面很好，也非常願意與隊友分享，有領袖氣質。

此次李國強點名黃天賜當中華隊隊長，黃天賜不僅扮演稱職，攻守表現更是亮眼，今天賽前8場比賽都有安打，冠軍戰第3局敲安送回中華隊第1分，帶起球隊氣勢。黃天賜拿下大會打點獎、最佳三壘手獎。

中華隊球員不僅1人提過，只要遇到低潮，黃天賜都會適時鼓勵他們，有黃天賜在大家更有安定感。

黃天賜表示，大家都會彼此鼓勵，他想特別感謝余硯誠，「在我打擊低潮時，鼓勵我；平時，也會陪我玩」。

黃天賜家中4兄弟都在打球，他曾說自己的偶像是暑假過後將升上平鎮高中青棒隊的哥哥黃冠倫，李國強認為，黃冠倫打擊力量很好，但擊球面是黃天賜更佳，過去黃天賜一直想要追隨哥哥的腳步，「經過這次比賽，慢慢感覺他走出自己的路」。

黃天賜開玩笑地說，感覺現在已經超越哥哥了，「他們沒有拿過U12少棒冠軍」； 經過這次比賽，他自評抗壓性更進步，他也向隊友喊話，「大家辛苦了，希望國中（U15青少棒）繼續努力，還有機會一起打國家隊」。（編輯：戴光育）1080804