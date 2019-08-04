冠軍戰投打俱佳 陳楷升U12獲頒MVP

U12世界盃少棒錦標賽冠軍戰，中華隊4日晚間迎戰日本隊，最終以4比0拿勝，先發投手陳楷升投打俱佳，5局好投、無失分。中央社記者張皓安攝 108年8月4日

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃少棒錦標賽，中華隊冠軍戰先發投手陳楷升投打俱佳，先發投5局無失分，6局開轟，獲頒大會最有價值球員。陳楷升賽後直呼：「努力了這麼久， 終於拿下冠軍」。

U12世界盃少棒錦標賽，這次中華隊投手群組成並沒有所謂的「王牌」，在國內選拔賽時，投手球速很少有超過110公里，但經過集訓、磨練，此次比賽中華隊不僅1名投手投到至少118公里，陳楷升也是進步相當明顯的球員。

中華隊總教練李國強表示，來自全國各地的球員組成明星隊，最難做到的就是球員要願意相信非母隊的教練團，「我給的基本訓練量非常非常非常多，很多球員過去沒有過類似的訓練模式，但他們不怕累、願意撐住，所以才能有這樣的進步」。

中華隊預賽曾輸給日本隊，但再度碰頭中華隊展現強烈搶勝企圖，陳楷升表示，能夠再與日本隊交手很興奮，上場就是想要解決他們，投球策略沒有想太多，把球控準、然後享受比賽。

陳楷升冠軍戰攻守表現佳，獲頒大會最有價值球員（MVP），另外也拿下最佳先發投手獎，陳楷升謝謝隊友不斷給予鼓勵，平時一起玩放鬆心情，「努力了這麼久，終於順利拿下冠軍」。（編輯：林沂鋒）1080804