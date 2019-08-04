U12少棒中華擊敗日本奪冠 教頭欣慰：不意外

U12世界盃少棒錦標賽，中華隊4日晚間冠軍戰和日本隊交手，最終以4比0拿勝，成功將冠軍獎盃留在台灣，場邊拋下藍色彩帶慶祝。中央社記者張皓安攝 108年8月4日

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃少棒錦標賽，中華隊陳楷升投打俱佳，先發5局無失分、6局開轟，率隊以4比0擊敗日本，將冠軍盃留在台灣，主場拋下藍色彩帶，總教練李國強直言：「我們像一家人、能奪冠不意外」。

Ｕ12世界盃少棒錦標賽今年在台南剛落成的亞太棒球村少棒球場舉行，今天冠軍戰由中華隊與日本隊交手，湧入將近8000名觀眾、貴賓入場，中華隊今天賽前唯一1敗就是輸給日本，今天不願再留下悔恨的眼淚、成功復仇。

中華隊先發投手陳楷升投5局僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，林丞宥6局登板後援，投1局被敲1支安打，投出1次三振、無失分，成功替球隊守住勝利。

中華隊3局靠著隊長黃天賜關鍵安打先馳得點，江庭毅安打送回第2分，4局再靠著陳楷升安打、暴投、高飛犧牲打跑回第3分，陳楷升6局敲出此次賽會個人第1轟，關鍵陽春砲幫助球隊多添保險分。

中華隊前3屆比賽都拿下亞軍，今年順利將冠軍獎盃留在台灣，賽後全場觀眾情緒沸騰，總統蔡英文也送上賀電，中華隊球員繞場致意，接受觀眾掌聲與歡呼，總教練李國強表示：「今晚這個舞台是他們的，就讓他們盡情去享受」。

順利拿下冠軍，李國強感觸良多，他表示帶隊最重要的是教練團要了解選手、願意相信選手，「我們這批球員沒有特別凸出的人，但大家凝聚力好，就像一家人，彼此互相鼓勵、一起進步，可以順利拿下冠軍，我一點都不意外」。

李國強感謝中華民國棒球協會幫忙，在集訓期間針對戰力的不足提供許多教練資源，也謝謝桃園市政府大力的幫忙，給予許多資源，「最後我要謝謝所有台灣願意留在基層球隊教球的教練」，訓練基層球隊很辛苦，也希望政府多開專任教練缺，讓這些有抱負、有活力的年輕教練可以有穩定的工作，沒有後顧之憂地做該做的事情。（編輯：林沂鋒）1080804