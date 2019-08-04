U12少棒教頭點名葉弘仁 未來有望成游擊大物

U12世界盃少棒錦標賽，賽會設有「最佳防守球員獎」，中華隊總教練李國強點名心中人選葉弘仁（圖），他直言，葉弘仁不僅守備突出，也具有打擊能力，相信持續成長，「未來有望成為游擊大物」。中央社記者謝靜雯攝 108年8月4日

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃少棒錦標賽，賽會設有「最佳防守球員獎」， 中華隊總教練李國強力推心中人選葉弘仁，直言葉弘仁有速度，攻守俱佳，相信持續成長，「未來有望成為游擊大物」。

葉弘仁此次比賽多擔任中華隊開路先鋒第一棒，高上壘率、展現壘間破壞力，只要上壘都能給對手壓力。冠軍戰之前總計7場比賽，22打數敲出8支安打，包括3支二壘打、1支三壘打，打擊率3成64，替球隊跑回10分，另有7次盜壘成功，

葉弘仁是中華隊游擊最穩固防線，守備能力突出、移動迅速，李國強稱讚，「他是非常好的游擊手， 打者球一打出來，他就可以預測球的落點在哪」。

此次賽會設有「最佳防守球員獎」，會在冠軍戰後統一公布，李國強點名心中人選葉弘仁，直言葉弘仁不僅守備突出，也具有打擊能力，與江宗駿是此次中華隊陣中腳程最快的兩名球員。

李國強表示，只要葉弘仁持續成長，「相信他未來有機會成為游擊大物」。（編輯：戴光育）1080804