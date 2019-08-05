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散布總統送海地45億假消息 婦被罰3000元

最新更新：2019/08/05 15:55
總統蔡英文（圖）出訪加勒比海友邦期間，網路流傳「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億。高雄滅登革熱要5000萬才給2000多萬」假訊息。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（圖）出訪加勒比海友邦期間，網路流傳「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億。高雄滅登革熱要5000萬才給2000多萬」假訊息。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉臻新北5日電）一名70餘歲趙姓老婦散布「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億」假訊息，新北地院簡易庭依違反社會秩序維護法，裁罰趙婦新台幣3000元。全案可提抗告。

總統蔡英文出訪加勒比海友邦期間，網路流傳「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億。高雄滅登革熱要5000萬才給2000多萬」假訊息。

對此，行政院政務顧問王崇欽、新北市蘆洲區中華里里長蔡宜峰於7月19日依散布假消息向警方報案，警方鎖定新北市蘆洲區一名70餘歲趙姓婦人在Line群組上散布此訊息，將她移由法院裁處。

判決書指出，趙姓婦人於7月18日使用Line通訊軟體時，以暱稱「辣媽」名稱，在「蘆洲雲林同鄉會」群組，轉貼散布「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億。高雄滅登革熱要5000萬才給2000多萬！」等不實謠言。

法官認為，趙婦明知所轉貼內容是未經查證、無根據的不實訊息，已構成謠言要件，又透過Line轉發謠言，符合「散佈謠言」要件；且亦引起社會公眾關注與不安，已構成「散佈謠言，足以影響公共安寧」，日前依違反社會秩序維護法，裁處趙婦3000元罰鍰。全案可提抗告。（編輯：戴光育）1080805

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