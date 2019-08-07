小威廉絲穩坐體壇女富豪首位 連4年最吸金

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）富比世雜誌今天公布體壇最高收入女性排名，美國網球超級巨星小威廉絲（Serena Williams）連續4年穩坐最吸金寶座。

小威廉絲曾贏得23次大滿貫賽單打冠軍。根據富比世雜誌（Forbes Magazine）截至今年6月1日12個月的統計，她總共進帳2920萬美元（約新台幣9.2億元），其中僅420萬美元（約新台幣1.3億元）來自比賽獎金。

日本球星大坂直美（Naomi Osaka）在2018年美國公開賽爆冷扳倒小威廉絲，舉世震驚，又在今年1月澳洲公開賽封后，頓時享譽國際網壇。她成為繼小威廉絲、莎拉波娃（Maria Sharapova）及李娜之後，第4位年收破2000萬美元的網壇女子球星。

富比世雜誌公布大坂直美年收入2430萬美元，使她在這份主要由網球選手占據的名單中高居第2。

排名第3的是前溫布頓網球錦標賽冠軍柯貝（Angelique Kerber），年收入1180萬美元。第4名則由今年的溫網冠軍哈勒普（Simona Halep）以1020萬美元拿下。

富比世雜誌排名計入個人的獲獎獎金、薪資、紅利、贊助費及出場費，由2018年6月1日統計至2019年6月1日止。（實習編譯：陳意安/核稿：徐崇哲）1080807